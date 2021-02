Si chiama Sarah Neeley la giovane, classe 1992, che rivedremo questa sera in seconda serata su Real Time e che ha tenuto banco sui giornali di Gossip americani per settimane a seguito della sua partecipazione a Vite Al Limite, programma televisivo americano registrato in Texas, a Houston, in America conosciuto come My 600 lbs life.

Ed è proprio di Sarah che vorremmo tornare a parlarvi oggi, perché è lei che rivedremo stasera sul canale 31 dei digitale all’interno dell’episodio del docu-reality che la riguarda. Come sta Sarah oggi? Presto detto: sposata e con figli.

A rivelare le più recenti novità sulla vita privata di Sarah Neeley ci ha pensato il magazine In touch Weekly, che soltanto poche settimane fa spiegata che Sarah abbia finalmente trovato l’amore e sia anche pronta a costruirsi una famiglia tutta sua. Come spiegato dal periodico, infatti, Sarah si sarebbe sposata con Jonah, compagno con il quale conviveva da tempo ma che la giovane avrebbe presentato online attraverso i suoi canali Social soltanto dopo aver anche rivelato di essere incinta.

Soltanto lo scorso giugno, la coppia ormai uscita allo scoperto, aveva spiegato di essersi sposata in segreto dai fan che seguono Sarah online e di non aver mai voluto rivelare nulla in precedenza per poter vivere la loro storia d’amore in tranquillità. Soltanto qualche mese dopo, Sarah e Jonah hanno aggiunto di sentirsi grati e fortunati per l’opportunità di diventare presto mamma e papà.

In una recente intervista rilasciata alla rivista Starcasm, sempre americana, Sarah ha inoltre aggiunto che non si sia mai sentita meglio di così, e che la vita sia veramente meravigliosa.

Come forse ricorderete, a causa del suo complicato livello di obesità Sarah per molto tempo aveva anche sofferto di non pochi problemi ormonali. La ragazza, come scopriremo proprio nell’episodio che la riguarda di Vite Al Limite in onda questa sera, non appena approdata nella clinica Texana temeva che la sua vita non sarebbe mai più tornata quella di prima. Tra le cose che purtroppo accomuna la maggioranza dei pazienti obesi, anche la convinzione di non riuscire a migliorare mai. Fortunatamente, Sarah ci conferma che non sia affatto così. Di obesità si può guarire, e la nostra vita può ricominciare e migliorare sempre, un giorno dopo l’altro.