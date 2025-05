Sarabanda, che fine hanno fatto gli storici concorrenti del programma di Enrico Papi

“La indovino con una!” è una frase che ancora oggi, a distanza di molti anni, non può non suonare familiare a chi è cresciuto guardando Sarabanda, il gioco musicale televisivo che ha segnato un’epoca.

Torna questa sera, domenica 25 maggio 2025, in prima serata su Italia 1, una nuova edizione dello show, Sarabanda Celebrity. A condurre, ancora una volta, Enrico Papi, volto ormai iconico del programma e vero collante tra generazioni diverse di telespettatori.

Se la nuova edizione si concentrerà su personaggi famosi, quello che rimane immutato è il grande affetto del pubblico verso campioni storici che hanno trasformato un semplice gioco a quiz in una vera saga in prima serata. Da Valentina “Pikachu” all’Uomo Gatto, passando per Tiramisù e la Professora, sono tanti i volti che hanno reso Sarabanda ben più di una trasmissione televisiva, ma un vero cult popolare e intergenerazionale.

Valentina, la regina silenziosa delle note, e le altre star indimenticate

Era il 2002 quando Valentina Locchi, sopranomita Pikachu per via del suo carattere vivace e del suo talento “elettrico”, stupì tutti con il suo orecchio assoluto. Campionessa per ben 74 puntate, conquistò 324.000 euro. Originaria di Perugia, Valentina colpiva per la sua compostezza e la rapidità con dava le sue risposte.

L’Uomo Gatto, un personaggio diventato leggenda

Gabriele Sbattella, in arte Uomo Gatto, è stato senza dubbio uno dei concorrenti più iconici e mediatici. Con la sua aria misteriosa e il suo passato da ballerino nel musical Cats, è rimasto in carica per ben 79 puntate, fino alla sconfitta per mano di Tiramisù.

La sua fama è andata ben oltre il programma, arrivando a essere parodiato in tv e ospitato in diversi salotti televisivi. Nel 2025 è tornato a far parlare di sé vincendo Don’t Forget the Lyrics! su NOVE.

Allegria, il campione più longevo

Dietro il soprannome ironico di Allegria si celava David Guarnieri, romano, il cui volto serioso era volutamente in forte contrasto con il suo nomignolo. Campione imbattuto per ben 124 puntate, tra il 2001 e il 2002 è stato tra i pochi a vincere per due volte il prestigioso 7×30, portandosi a casa un miliardo di lire. Dopo Sarabanda, ha intrapreso la carriera di speaker radiofonico.

Coccinella e la vittoria record

Marco Manuelli, meglio conosciuto come Coccinella, è stato uno dei campioni più amati. Con 57 vittorie e un montepremi da capogiro (1 miliardo e 180 milioni di lire) è entrato di diritto tra le leggende del programma.

Oggi, oltre ad aver avuto un’esperienza nella politica locale, resta uno dei volti storici più ricordati della trasmissione.

Max, il campione mascherato

Il caso di Max è uno dei più particolari di Sarabanda. Giulio De Pascale, romano, si presentò con una maschera e voce camuffata per motivi personali. Solo dopo aver vinto il montepremi con l’ultimo 7×30 rivelò il suo volto e raccontò la sua storia toccante: voleva aiutare la sua ex compagna, affetta da problemi di droga.

Professora, tra cattedra e quiz

Antonietta Palladino, soprannominata Professora, ha mantenuto il titolo per 86 puntate. Insegnante nella vita reale, portò la sua intelligenza e la sua pacatezza in trasmissione, conquistando subito il pubblico. La sua popolarità le valse anche uno spot per Telecom Italia.

Turamisù, il velocista di Sarabanda

Diego Canciani, alias Tiramisù, è stato l’ultimo grande vincitore del Sarabanda classico. Con 47 puntate vinte e 288.000 portato a casa nel 2003, rimane tra i campioni più rapidi e brillanti del format. Detiene ancora oggi il record nel gioco dei Sessanta secondi.