Sara Di Vaira: età, ex marito famoso, figli, dove vive, profilo Instagram. Carriera e vita privata della ballerina di Ballando con le Stelle

Sara Di Vaira è senza ombra di dubbio una delle storiche protagoniste di Ballando con le Stelle, potremmo quasi definirla una colonna portante del programma di Milly Carlucci. Ma chi è davvero la famosa ballerina del talent show?

Classe 1979, è nata il 19 settembre e da qualche mese ha compiuto 46 anni, è stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali, ha un ex marito famoso e un ex compagno altrettanto famoso. Dove vive, quanti figli ha, tutto quello che si deve sapere sulla famosa e talentuosa ballerina.

Sara Di Vaira, curiosità sul volto di Ballando con le Stelle

Sara Di Vaira, come abbiamo detto, è una figura storica di Ballando con le Stelle, dove in un’edizione trovò anche l’amore. Nata a Cecina, in provincia di Livorno, oggi vive a Roma, ma spesso torna a Bolgheri, cittadina toscana a cui è molto legata.

È stata sposata con Mirko Gozzoli, famoso ballerino molto conosciuto nel mondo della danza nazionale e internazionale. A unirli, all’epoca, è stata proprio la medesima passione, nel 2011 hanno avuto la loro unica figlia, Brenda che, a detta della madre, avrebbe un bel caratterino e compare spesso nelle foto che la ballerina condivide su Instagram.

La Di Vaira ha avuto anche un compagno famoso, Marco Del Vecchio, ex calciatore conosciuto proprio a Ballando con le Stelle. La loro storia d’amore, infatti, è stata sotto i riflettori per un po’, la ballerina non ha mai nascosto di aver sofferto per la fine della loro relazione. Dopo la rottura in un’intervista la ballerina raccontò come la fine così burrascosa le fece perdere la fiducia nell’amore, passata la sofferenza, però, è riuscita a fidarsi nuovamente di qualcuno.

Dopo la rottura con Del Vecchio, infatti, ha avuto un’altra relazione con Enrico Menicagli, un imprenditore lontano dal mondo del gossip. Anche questa storia, però, è finita e da quel momento, era il 2018, non si sa se il volto di Ballando con le Stelle abbia avuto nuove relazioni. Più volte aveva detto di essere single e, per il momento, sarebbe questo il suo stato sentimentale. Sara Di Vaira ha un profilo Instagram che conta oltre 56mila followers, qui condivide prettamente immagini legate al suo lavoro, come gli outfit che sceglie per le puntate del sabato del talent di Milly Carlucci, video delle prove e altri contenuti interessanti che ottengono sempre molte interazioni. Non manca qualche eccezione con foto della figlia.

Sara Di Vaira ha partecipato a diverse gare di danza, riuscendo a conquistare importanti riconoscimenti, in televisione ha lavorato al fianco di Anna Falchi e Beppe Convertini per C’è tempo per… e nel 2021 ha partecipato a Il Cantante Mascherato in coppia con Simone Di Pasquale.