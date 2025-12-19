Sara Barbieri, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona, madre di suo figlio Thiago

Il nome di Sara Barbieri è balzato sulle pagine della cronaca rosa non tanto per le passerelle su cui ha sfilato, quanto per la relazione con uno dei personaggi più discussi dello spettacolo italiano: Fabrizio Corona. Giovane, elegante e con una carriera già segnata da importanti campagne pubblicitarie, Sara ha catturato l’attenzione dei media per il suo legame con l’ex re dei paparazzi, diventando presto protagonista di gossip e curiosità.

Nonostante la giovane età, la modella fiorentina ha già un curriculum di tutto rispetto nel mondo della moda: brand prestigiosi come Dolce & Gabbana e Miu Miu, infatti hanno scelto lei per le loro campagne. Ma è stato gossip che l’ha messa sotto i riflettori quando ha iniziato a frequentare Fabrizio Corona.

La relazione con Fabrizio però non è mai apparsa come una semplice esposizione mediatica: tra la giovane e il fotografo esiste un legame profondo, testimoniato anche dalla decisione di diventare genitori. Un passo importante che ha portato Sara e Fabrizio a condividere la quotidianità con il figlio di lui, Carlos, e a costruire una famiglia tutta loro con la nascita nel 2024 di Thiago.

Dagli esordi alla ribalta mediatica

Nata a Firenze nel 2000, Sara Barbieri già da piccolina, mostra una naturale inclinazione per il mondo della moda, lavorando come modella per alcuni dei brand italiani più celebri. La sua carriera, pur breve rispetto a quella di professionisti più navigati, le ha permesso di ritagliarsi uno spazio nel settore fashion e di diventare influencer su Instagram, dove conta oltre centomila follower. Qui Sara condivide momenti di vita quotidiana, scatti professionali e frammenti della sua relazione con Corona.

L’approdo in televisione, seppur limitato, è avvenuto durante una puntata di Domenica In nel 2023, quando Mara Venier l’ha invitata in studio dove c’era Fabrizio Corona come ospite: “È la prima donna della mia vita a cui non faccio del male” ha dichiarato l’ex re dei paparazzi e aggiungendo: “Sto con una ragazza di 23 anni con la testa di 50, ma ha la leggerezza di una 23enne. Non voglio stare con una ragazzina perché voglio fare il 50enne playboy, ma perché lei ha voglia di vita“.

La storia con Fabrizio Corona inizia a farsi notare nel 2021, quando il settimanale Oggi pubblica le prime foto della coppia insieme. Il legame tra i due, confermato dai rispettivi profili social, appare fin da subito solido e passionale. Nonostante la differenza d’età di 26 anni, Sara e Fabrizio hanno saputo costruire un rapporto basato su fiducia e rispetto reciproco. Sempre Corona in un’intervista a Chi, ha definito la giovane compagna “una persona con un’anima profonda” e ha parlato dei progetti futuri con lei: “A 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei” Sorprendentemente, l’arrivo del piccolo Thiago ha anche rafforzato i rapporti con l’ex compagna di Corona, Nina Moric. Le due donne hanno instaurato un rapporto civile e cordiale, testimoniato da alcune foto pubblicate sui social.