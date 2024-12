57 puntate da 40′ per ripercorrere 74 anni di Festival attraverso tutte le canzoni in gara, presentate in ordine alfabetico

Tutte le canzoni in gara a Sanremo dal 1951 al 2024 presentate in ordine alfabetico: una roba da veri patiti del Festival, ideata da Mario Pezzolla, storico autore di grandi edizioni di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, che ha realizzato questo format destinato alla radio. Vero, noi parliamo essenzialmente di tv, ma l’idea di una ‘maratona sanremese’ con tutti i brani in gara, sia pura divisa in puntate, era troppo ‘intrigante’ per non portarla all’attenzione di chi ama il Festival.

Il programma si intitola Sanremo Night (tutte le canzoni del Festival dalla A alla Z), in onda su Rai Radio1 – e disponibile su su RaiPlay Sound – dal 14 dicembre 2024 all’11 febbraio 2025 ogni notte, tra le 3 e le 5: in pratica una sorta di avvicinamento, massiccio, alla 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025.

Si tratta di 57 puntate da 40 minuti nelle quale si ascolteranno 30” di 50 canzoni a puntata. In questo modo c’è la possibilità di ascoltare tutte le 2.153 canzoni in gara nei primi 74 anni del Festival, presentate rigorosamente in ordine alfabetico, senza nessuna ‘concessione’ alla cronologia.

A rendere l’operazione ancora più interessante l’inserimento degli annunci originali dei vari presentatori delle 74 edizioni; in più le 2.153 canzoni sono state recuperate in versione originale dall’archivio Rai. Canzoni che rappresentano un patrimonio unico del Paese. “Sanremo Night (tutte le canzoni del Festival dalla A alla Z)” potrà essere ascoltato anche su RaiPlay Sound.

Per chi ama Sanremo, non solo nei suoi aspetti tv, e per chi è curioso dell’evoluzione del gusto, del costume e anche del rapporto con la musica rappresentato dal Festival questo Sanremo Night (tutte le canzoni del Festival dalla A alla Z) sarà decisamente un contenuto da tenere d’occhio. E buon ascolto.