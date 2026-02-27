Sanremo, il bacio di Gaia e Levante: la mancata inquadratura fa scoppiare la polemica

Sanremo, scatta il bacio tra Gaia e Levante, ma la regia non lo inquadra: è polemica sui social

La serata dei duetti al Festival di Sanremo 2026 ha regalato un momento che sta facendo molto discutere, con le cantanti Levante e Gaia che si sono esibite insieme sulle note di “I maschi” di Gianna Nannini.

La loro performance ha brillato per la sintonia e l’alchimia che hanno dimostrato sul palco, con le due artiste che, unite dalla passione per la musica, si sono esibite abbracciate, scambiandosi sguardi intensi e una forte connessione emotiva.

Tuttavia, è stato il finale a suscitare particolare attenzione. Alla fine della canzone, infatti, Levante e Gaia si sono scambiate un bacio.

La regia del Festival ha però staccato poco prima di inquadrarlo, scegliendo di allargare il campo. Un dettaglio che non è sfuggito al pubblico, che sui social ha subito parlato di una possibile “censura” della scena.

levante e gaia hanno appena vinto la serata cover #sanremo2026 pic.twitter.com/iiopBP6Nzr — ❁ 𝓃𝑒𝓌 𝑒𝓇𝒶 ❁ (@unanuovaluna) February 27, 2026

Dopo l’esibizione, le due cantanti sono state ospiti di Gino Castaldo ed Ema Stockholma su Rai Radio 2. “Ci siamo innamorate”, ha dichiarato la cantautrice siciliana, parlando della sua connessione con Gaia. “Questa canzone è quella giusta perché rappresenta quel modo di vivere la sessualità, tipicamente maschile, che Gianna Nannini ha saputo esprimere”.

Quando Stockholma ha chiesto: “Avete scosso i borghesi?”, in riferimento al bacio che le due si sono scambiate, Levate ha risposto con un sorriso: “Soprattutto le signore in prima fila”. E con un nuovo bacio, le due hanno continuato a conquistare il pubblico.