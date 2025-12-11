Sanremo Giovani 2025, chi sono i finalisti

I finalisti di Sanremo Giovani 2025 sono stati annunciati. Sono sei i giovani artisti che, domenica 14 dicembre, si scontreranno per i due posti in palio nel girone delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026. Calcheranno infatti il palco di Sarà Sanremo, in diretta dal Casinò della cittadina ligure, in prima serata su Rai 1 e condotto dal direttore artistico del Festival di Sanremo Carlo Conti. Un’opportunità unica per gli emergenti che sognano di salire sul palco dell’Ariston e di entrare nel panorama musicale italiano.

Tutti i finalisti di Sanremo Giovani 2025

Questi i nomi dei talenti selezionati per la finalissima di Sarà Sanremo:

Angelica Bove – Mattone

Antonia – Luoghi perduti

Nicolò Filippucci – Laguna

Seltsam – Scusa mamma

Senza Cri – Spiagge

Welo – Emigrato

Ad essere eliminati sono quindi stati Caro Wow con Cupido, Cmqmartina con Radio Erotika, La Messa con Maria, Petit con Un bel casino e Principe con Mon amour, battuti negli scontri diretti. Dei sei concorrenti di Sarà Sanremo solamente due guadagneranno i galloni di Nuove Proposte, mentre altri due saranno espressi da Area Sanremo e accederanno di diritto a Sanremo 2026, sempre nella categoria Nuove Proposte.

“Ho sempre un po’ d’ansia” – ha raccontato Filippucci, uno dei finalisti – “ma credo sia normale. La cosa bella della musica è che quando comincia la paura sparisce o si trasforma in adrenalina“. Angelica Bove ha invece detto: “Sono più preparata a quello che verrà, dunque più serena. Tra l’altro ora c’è un percorso, progettualità, in ballo c’è anche un disco che uscirà a breve“. Tra i finalisti ci sono anche degli ex allievi di Amici come Antonia e Senza Cri. “Abbiamo più spalle su cui appoggiarci. Ci supportiamo a vicenda”.

“Arrivare su un palco del genere per me sarebbe soprattutto un segno di rivalsa sociale“, ha continuato Welo. Mentre Senza Cri ha raccontato che “lo calcherei con la voglia di appartenere a chi ha voglia di appartenere a me, e sentirei di aver raggiunto un traguardo soltanto con le mie sole forze“.

Il team di Sanremo Giovani

A giudicare i cantanti è stata la Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. Il conduttore di questa edizione di Sanremo Giovani è invece stato Gianluca Gazzoli, noto in rete per il suo BSMT, podcast con cui intervista personaggi del mondo dello spettacolo. Proprio lui affiancherà Conti nella conduzione della finalissima, che si terrà il prossimo 14 dicembre al Casinò di Sanremo.