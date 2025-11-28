Sanremo Giovani 2025, chi sono i Disco Club Paradiso: tutto sul gruppo in gara

Tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2025 ci sono anche i Disco Club Paradiso. La partecipazione a Sanremo Giovani 2025, in caso di vittoria, apre le porte alla partecipazione al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. I Disco Club Paradiso, così, hanno provato a cogliere al volo l’occasione sperando di poter calcare uno dei palchi più importanti per la musica.

La band emiliana è nata tra Bologna, Cento e Crevalcore ed è composta da Leonardo “Leo Bi” Bergonzini (voce, San Giovanni in Persiceto), Giacomo “Jacky Sax” Semenzato (sassofono, Cento) e Simone “Murri” Murineddu (chitarra, Crevalcore). Prima di partecipare a Sanremo Giovani 2025 si sono fatti conoscere come concorrenti di X Factor 2022 con la squadra di Dargen D’Amico.

La partecipazione al talent show ha permesso alla band di conquistare attenzione mediatica e di pubblicare l’album Come smettere con l’università. A Sanremo Giovani 2025 hanno presentato il brano Mademoiselle, combinazione perfetta di ironia romantica e ritmi pop-dance energici.

Tutto su Disco Club Paradiso: com’è finita l’avventura a Sanremo Giovani 2025

Dopo aver trascorso l’estate in giro per l’Italia con il Sala Paradiso Tour, i Disco Club Paradiso, nati tra i banchi di scuola, sono saliti sul palco di Sanremo Giovani 2025 facendo ballare il pubblico con Mademoiselle, brano scritto in studio con Mameli e che racconta “l’estate che finisce, le storie degli amici lasciate a metà, la voglia di ballare e, sotto, la puntura della nostalgia”, come hanno raccontato i componenti della band al portale Recensiamo Musica.

La passione per la musica ha unito Leo, Giacomo e Simone sin dai tempi della scuola anche se Leonardo ammette che, inizialmente, l’entusiasmo, ha rischiato di farlo deragliare. “Oggi mi fido degli altri senza dipenderne, ho tolto i paraocchi da cantautore geloso delle proprie idee”, ha detto Leo.

Cresciuti insieme, hanno affrontato, supportandosi a vicenda, anche l’avventura a X Factor 2022 dove hanno avuto la possibilità di lavorare con i migliori e, soprattutto, hanno avuto la possibilità di approcciarsi ad un pubblico non loro facendo i conti sia con i commenti positivi che con quelli cattivi. “All’inizio fa male: ti restano in testa proprio i due negativi su dieci. Ma ti fa le spalle larghe e ti spinge a diventare più solido sul piano tecnico e di tenuta live”, hanno raccontato a Recensione Musica.

Con grande entusiasmo hanno così affrontato il palco di Sanremo Giovani 2025 dove, però, non sono riusciti a conquistare un posto in semifinale. La band, infatti, ha perso la sfida con Soap dicendo così addio alla possibilità di far parte delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

L’Ariston, per la giovane band, resta un sogno anche se, ad oggi, la più grande vittoria sarebbe quella di lavorare con la musica.