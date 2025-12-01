Sanremo Giovani 2025, chi è Cmqmartina: età, dove vive, studi, fidanzato, Instagram. Tutto su di lei

Cmqmartina è tra le cantanti selezionate per l’edizione 2025 di Sanremo Giovanni, trasmesso in seconda serata su Rai 2 a partire dall’11 novembre. Il suo volto non è affatto nuovo nel mondo della tv, dato che ha partecipato in passato a uno dei talent show più famosi. Alla kermesse canora ha presentato il brano inedito Radio Erotika.

Chi è cmqmartina di Sanremo Giovani

Originaria di Monza e nata nel 1999, il suo vero nome è Martina Sironi e lei stessa ha sempre raccontato che la sua crescita musicale è avvenuta grazie all’influenza del cantautorato italiano, che è stato per lei una fonte molto preziosa. La giovane artista ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica nel 2019, quando ha pubblicato il singolo Lasciami andare, che ha ottenuto tre milioni di ascolti. Nel 2020 è entrata nel programma X Factor, dove ha dimostrato di avere una personalità autentica. Grazie a quella esperienza, ha firmato nel 2021 un contratto con Sony Music Italy, per cui ha pubblicato gli album Disco2, Vergogna e Brianzola Issues.

Cmqmartina ha più volte affermato che il suo stile musicale è una vera e propria fusione di mondi che sono apparentemente agli antipodi. La sua identità artistica è in continua evoluzione, e lo si è notato anche sul palco di Sanremo Giovani.

La vita privata

Non ci sono molte informazioni sulla vita privata della giovane cantante, anche perché lei è sempre stata molto riservata e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Nel corso degli anni, cmqmartina ha raccontato di avere un rapporto complicato con la mamma che l’ha sempre protetta molto. Proprio a seguito di questo, è nato il brano Lasciami andare, che è stato presentato ai casting di X Factor. Lei stessa ha inoltre raccontato che a trasmetterle la passione per la musica sono state proprio la mamma e la nonna.

“Fortunatamente in casa mia c’è sempre stata tanta musica” – ha raccontato lei – “Mia nonna ha sempre cantato tantissimo e mia mamma ha sempre tenuto lo stereo acceso”. Sul fronte sentimentale, non ci sono dettagli che lascino intendere se lei abbia il cuore impegnato o meno. La cantante è però molto attiva sui social e, sul suo profilo Instagram ufficiale, pubblica spesso scatti che ritraggono la sua intensa attività lavorativa e la sua quotidianità, fatta sempre di duro lavoro e tanta musica. Elementi che l’hanno contraddistinta anche sul palco di Sanremo Giovani.