Sanremo Giovani 2025, chi è Caro Wow: età, studi, dove vive, vita privata, Instagram. Tutto su di lei

Chi non ancora famoso, giovane e talentuoso, desidera conquistare un posto sul grande palco dell’Ariston deve passare da Sanremo Giovani, il concorso musicale che offre l’opportunità della vita ai cantanti emergenti. Ogni edizione porta con sé sorprese, rivelazioni e voci che resteranno impresse negli anni, e anche quest’anno la competizione mantiene alte le aspettative. Quest’anno tra i nomi che spiccano c’è quello di Caro Wow, accolta come una ventata fresca.

Nonostante ancora il suo nome non dice molto ai più, Carolina Spreti – questo è il suo nome all’anagrafe – nata nel 1999 – ha già dimostrato di avere un’identità musicale ben definita e una storia personale intensa alle spalle. Si tratta di una giovane cantautrice che ha costruito passo dopo passo la propria visione nel mondo delle 7 note: una visione che mescola elettronica e pop contemporaneo, rendendola una delle concorrenti più interessanti di questa edizione.

Chi è Caro Wow: biografia e carriera

Se al momento, di Caro Wow non si conosce la data esatta della sua data di nascita, si sa che la sua formazione musicale comincia molto presto: la famiglia, appassionata di grandi cantautori italiani, le trasmette un amore precoce per la musica. Le ore trascorse in macchina da bambina ascoltando Baglioni, Mina, Nannini o De André hanno rappresentato per lei una sorta di colonna sonora della sua infanzia.

Crescendo, Carolina amplia i suoi orizzonti musicali, lasciandosi ispirare da artisti internazionali che hanno ridefinito il pop degli ultimi anni.

Dai suoni sperimentali dei Superorganism alla sensibilità dark di Billie Eilish, passando per le contaminazioni di Rosalía e l’energia di Charli XCX, costruisce la spina d’orsale che oggi si riflette chiaramente nelle sue produzioni. Il suo pseudonimo nasce quasi per caso: inizialmente legato al mondo dell’audio digitale, si trasforma poi in “Wow” dopo un episodio divertente che lei stessa ha raccontato in un’intervista: “All’inizio il mio soprannome era CARO. WAV, come il formato dei file audio. Qualcuno per sbaglio un giorno mi ha chiamata “WOW”. Sto vivendo un momento molto positivo nella mia vita così ho deciso di cambiare “WAV” in “WOW”. Rappresenta la parte migliore di Carolina, quella allegra e felice“.

Carolina incide i primi brani da adolescente, sperimentando fin da subito con l’autoproduzione. Nel 2021 pubblica la sua prima canzone, una reinterpretazione personale di un brano noto. La svolta arriva però nel 2025, quando rientra tra i finalisti di Sanremo Giovani 2026 con Cupido, un brano che riflette la sua poetica “cyber-pop”: elettronica, introspezione e melodie immediate. Sul fronte sentimentale mantiene grande discrezione: non ci sono informazioni ufficiali su eventuali relazioni, e lei stessa preferisce concentrare l’attenzione sulla musica. In passato ha raccontato di aver attraversato momenti difficili, tra cui un periodo segnato dall’anoressia e da problemi d’ansia durante l’adolescenza, esperienze che oggi considera parte del suo percorso di crescita personale. Su Instagram è molto attiva: seguita al momento da 4.884 follower condivide backstage, riflessioni, scatti creativi e anteprime dei suoi progetti musicali.