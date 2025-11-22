Sanremo Giovani 2025, chi è Angelica Bove: età, studi, dove vive, fidanzato, X Factor. Tutto su di lei

Angelica Bove è una delle cantanti selezionate per Sanremo Giovani 2025. Il suo brano inedito si chiama Mattone ed è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato da un videoclip ufficiale che è stato diretto da Brando Bartoleschi e prodotto da Image Hunters. Si tratta di un viaggio nella propria intimità, che mette a nudo le paure ma soprattutto il desiderio di imparare a convivere con il dolore.

Chi è Angelica Bove

Originaria di Roma e nata nel 2003, Angelica ha scoperto il proprio talento per caso, mentre cantava nella vasca da bagno. Dopo le scuole superiori ha iniziato a lavorare come cameriera e operai, decidendo in seguito di approfondire il mondo musicale. Ha così iniziato a condividere cover su Tik Tok, catturando l’attenzione soprattutto grazie alla sua voce graffiante. All’età di 19 anni ha partecipato ai casting di X Factor ed è riuscita ad accedere in programma, conquistando soprattutto la sua coach Ambra Angiolini e distinguendosi come una delle più amate di quella edizione. Nel corso delle semifinali, ha presentato il suo inedito L’inverno scritto da Tananai, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, iniziando così il suo percorso nella discografia.

Negli anni successivi ha pubblicato molti altri singoli e ha partecipato due volte a Sanremo Giovani. Quest’anno ha portato un brano fresco e che rappresenta appieno la sua personalità artistica. Mattone è infatti un brano introspettivo e autobiografica, che ha permesso alla giovane cantante di affrontare il tema del dolore con una grande sincerità. Il pezzo racconta la fragilità che nasce da due lutti profondi, e anche quanto sia difficile imparare a convivere con il vuoto. Un mattone che diventa un elemento di costruzione e un punto da cui ripartire. “Parla di un’impotenza che, all’inizio, mi ha strappato la voce, ma che col passare del tempo me l’ha riscritta, facendomi morire e poi rinascere“, ha spiegato Angelica.

La vita privata

La concorrente di Sanremo Giovani 2025 è fidanzata con un giovane che si chiama Sebastiano e che compare spesso sui suoi social networks. La ragazza pubblica infatti spesso fotografie in sua compagnia. Il suo profilo Instagram ufficiale vanta tra l’altro la presenza quasi 78.000 followers, che la supportano ogni giorno e che hanno creduto sin da subito nel suo talento artistico. Ora che è tra le protagoniste di Sanremo Giovani, sono in tanti a sostenerla, anche perché la sua voce continua a conquistare il pubblico italiano.