Home Festival di Sanremo Sanremo Giovani 2024, prima puntata 12 novembre: i cantanti in gara, diretta live dalle 22.45

Sanremo Giovani 2024, prima puntata 12 novembre: i cantanti in gara, diretta live dalle 22.45

La prima puntata di “Sanremo Giovani 2024” in onda stasera, 12 novembre 2024, in seconda serata su Rai 2: la diretta live di TvBlog, minuto per minuto