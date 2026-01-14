Sanremo 2026, tutto quello che c’è da sapere: programma, conduttori, ospiti e big in gara

Puntuale come ogni anno la macchina di Sanremo arrivata a questo punto dell’anno comincia a scaldare i motori per l’attesissima partenza, con un’attesa che cresce sempre di più, con i rumor che la fanno da padrona e una città che è in pieno fermento. Ma soprattutto con il teatro Ariston al centro del grande dibattito musicale e televisivo italiano.

C’è chi parla di un’edizione della continuità e chi, invece, intravede un cambiamento radicale. Tra ritorni illustri, nuove scommesse artistiche e un calendario che rompe la tradizione, il Festival di Sanremo 2026 fa discutere ancora prima di iniziare. Ma anche questo in fondo fa parte della tradizione.

Anche se i dettagli ufficiali iniziano a emergere, non tutto è già scritto. Ed è proprio in questo spazio di attesa, tra certezze e indiscrezioni, che si gioca gran parte del fascino della prossima edizione.

Quando inizia il Festival di Sanremo 2026, perché è “in ritardo” e il programma

La 76esima edizione del Festival di Sanremo andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026. Una collocazione insolita, più avanzata rispetto alla tradizione, dovuta alla scelta della Rai di evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Alla guida dello show ci sarà ancora Carlo Conti, per la quinta volta sul palco più famoso d’Italia. Dopo le tre edizioni consecutive dal 2015 al 2017 e il ritorno nel 2025, il conduttore toscano consolida il suo legame con Sanremo, puntando su un equilibrio tra spettacolo televisivo, musica e ritmo. Chissà se sarà galoppante come quello dell’anno passato.. Sul fronte co-conduttori, al momento tutto resta riservato: le indiscrezioni parlano di possibili volti noti del piccolo schermo, ma nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata. Tra questi spiccano Andrea Delogu e Francesca Fialdini.

La struttura ricalca quella delle ultime edizioni, con qualche variazione nel peso delle giurie:

Martedì 24 febbraio: debutto per tutti e 30 i Big in gara, votati dalla Sala Stampa, Tv e Web.

Mercoledì 25 febbraio: spazio a metà dei Campioni e alle Nuove Proposte, con il coinvolgimento di Televoto e Giuria delle Radio.

Giovedì 26 febbraio: si esibiscono i restanti 15 Big e si definiscono gli equilibri in classifica.

Venerdì 27 febbraio: serata Cover, tra omaggi, contaminazioni e ospiti speciali.

Sabato 28 febbraio: finale, con nuova esibizione dei brani e proclamazione del vincitore.

Il cast mette insieme generazioni e linguaggi diversi: da artisti storici come Patty Pravo e Raf a nomi amatissimi dal pubblico più giovane come Mara Sattei, LDA, Aka7even e Tredici Pietro. Non mancano le collaborazioni inedite, i ritorni attesi e le scommesse più audaci, in un mosaico musicale che riflette le tendenze attuali del pop italiano. Il Festival di Sanremo 2026 si presenta come un’edizione di consolidamento, ma anche di osservazione: capire dove sta andando la musica italiana, quali linguaggi funzionano davvero e come il pubblico reagisce a una proposta sempre più trasversale. L’Ariston è pronto ad accendersi di nuovo. E, come sempre, niente sarà davvero prevedibile.

Elenco dei 30 big di Sanremo 2026 con le loro canzoni: