Sanremo 2026 per i bookmakers: Fedez e Masini favoriti, Brancale subito dietro. Ditonellapiaga outsider con Sal Da Vinci

Il Festival di Sanremo 2026 presenta i big in gara e la SISAL si attiva. Chi sono i favoriti alla vittoria finale secondo i bookmakers: su chi puntare a poche ore dall’inizio della kermesse.

Il Festival di Sanremo è fatto anche di pronostici, la kermesse canora ha aperto le ostilità mostrando i 30 big in gara con i relativi brani. Tutte canzoni che, con l’aiuto delle case discografiche, le giurie Web e radio, sono già in rotazione musicale nelle diverse emittenti e playlist di riferimento. Questo anima anche i bookmakers, i gestori delle scommesse. C’è chi già, in maniera assolutamente legale e comprovata dalla SISAL, formula le proprie previsioni sul podio finale.

Candidati alla vittoria tra sorprese e aspettative ce ne sono diversi. Si fanno strada, tuttavia, anche gli outsider: coloro che sembrano essere destinati a sparigliare le carte e a sorprendere. Le quote, dopo l’inizio della kermesse canora, iniziano a variare. Gli esperti SISAL affermano che a contendersi il podio finale saranno Fedez e Masini oppure Serena Brancale. Il loro valore è dato, in percentuale, a 2,75 rispetto alla puntata iniziale. Si pagherà quindi due volte e mezza, anche oltre, la posta in gioco.

Sanremo 2026, le quote SISAL degli artisti in gara

Serena Brancale, invece, tocca quota 3,25. Arisa risale la classifica attestandosi fra le potenziali sorprese della kermesse: Magica Favola ha fatto emozionare, una sua vittoria è data a 6,00. Seguono poi Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Tommaso Paradiso. Rispettivamente quotati a 9,00; 12,00 e 16,00. Sayf e Fulminacci restano a quota 20,00. Mentre Nayt ed Enrico Nigiotti permangono a quota 50,00. Maria Antonietta&Colombre, Ermal Meta e Bambole Di Pezza restano a 66,00.

Quota 100, invece, per Tredici Pietro, Malika Ayane, Eddie Brock, Levante, Luchè, Michele Bravi, LDA e AKA7. Chiello e Mara Sattei aggiungono ancora mordente a quota 200,00. A 300,00, invece, sono dati Dargen D’Amico, Patty Pravo, Raf, Elettra Lamborghini, Francesco Renga, J-Ax, Leo Gassmann e Samurai Jay.

Il contributo delle radio

La seconda serata della kermesse canora potrebbe stravolgere ulteriormente questi parametri. Gli ascolti ripetuti dei brani alimenteranno anche un gradimento crescente per determinati artisti. Oltretutto il televoto può spostare nuovamente gli equilibri di classifica, senza contare il contributo della giuria delle radio.

Insomma, anche scommettere su un talento non è semplice: il cast è talmente variegato, fra sonorità e performance di vario genere, che stabilire un pronostico che abbia certezze – a poche ore dall’inizio del Festival della Canzone Italiana – è tutt’altro che semplice.