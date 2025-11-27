Sanremo 2026, Mariasole Pollio torna al Prima Festival? Le dichiarazioni dell’attrice

Bellissima, giovanissima e con una carriera già importante, Maria Sole Pollio, reduce dalla partecipazione al game show The Traitors, disponibile su Prime Video, potrebbe tornare a Sanremo per condurre, per la seconda volta consecutiva, il Prima Festival, la trasmissione in onda durante la settimana di Sanremo che svela dettagli e aneddoti sull’evento musicale più atteso dell’anno.

A febbraio 2026, Maria Sole Pollio ha condotto il Prima Festival insieme a Gabriele Corsi e Bianca Guaccero. Un trio affiatato che ha conquistato la fiducia dei telespettatori che sarebbero pronti a seguirli nuovamente a febbraio 2026. Spigliata, preparata, professionale e impeccabile anche nel look, Maria Sole Pollio è uno dei volti più giovani e più seguiti dal pubblico. Attrice e conduttrice radiofonica, ha anche un grosso seguito sui social e la sua presenza garantirebbe nuovamente la conquista della generazione Z che, negli ultimi anni, ha rivalutato il Festival.

Sanremo 2026: le parole di Maria Sole Pollio sul Prima Festival

Essere scelta come conduttrice del Prima Festival è stata una grande occasione per Maria Sole Pollio che ha colto al volo l’opportunità tuffandosi totalmente nell’avventura professionale che le ha permesso di conquistare una fetta ancora più grandi di pubblico anche se i telespettatori di Raiuno l’avevano già conosciuta per la sua partecipazione a Don Matteo, una delle fiction più seguite della televisione di Stato.

La conduzione del Prima Festival è stato definito da Maria Sole Pollio come “il momento più bello e al contempo più doloroso” della sua vita. Come ha raccontato a Fanpage, infatti, aveva perso l’amatissima nonna a cui aveva dato in primis la notizia. Purtroppo, però, poco prima della partenza per Sanremo, la nonna è venuta a mancare e Maria Sole, seppur con un grande dolore nel cuore, ha affrontato tutto con grandissima professionalità regalando una gioia alla sua famiglia.

Solitamente, squadra che vince non si cambia e, anche per l’edizione 2026, la Rai potrebbe affidarsi ancora al trio composto da Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio. A domanda diretta, però, la giovane attrice, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha dato una risposta sibillina. “Chi lo sa…auguratemelo!”.

I nomi dei conduttori di Prima Festival saranno annunciati a breve da Carlo Conti che, domenica 30 novembre, svelerà i nomi dei big in gara. Nella stessa occasione, così, potrebbe anche annunciare i nomi dei colleghi a cui sarà affidata non solo la conduzione di Prima Festival ma anche del Dopo Festival. Nelle future settimane, poi, saranno svelati i nomi di co-conduttrici e co-conduttori che affiancheranno Conti nel corso delle cinque serate del Festival.