Sanremo 2026, Madonna non sarà super ospite: arriva la conferma di Carlo Conti, com’era nata l’ipotesi di avere la popstar all’Ariston

Madonna non sarà all’Ariston. Sanremo dovrà fare a meno della Regina del pop. Arriva la conferma di Carlo Conti, interrogato sul tema nel corso di un seminario sulla kermesse canora alla Scuola di Giornalismo di Perugia. I presenti gli hanno chiesto se davvero ci fosse margine per avere la cantautrice nel novero dei super ospiti. Carlo Conti, senza troppi giri di parole, ha detto no: “Non credo sia percorribile questa strada”.

I motivi sono ben chiari, anche se il Direttore Artistico non gli ha specificati. In primis ci sono gli impegni della cantante e poi, aspetto non meno importante, il discorso economico. Il budget di Sanremo, per l’anno in corso, supera – secondo indiscrezioni – gli 8 milioni di euro. Madonna non rientra nei programmi della Rai e, stavolta, non si parla di trasmissioni ma di parametri da rispettare. Viale Mazzini deve rientrare nei calcoli fatti mesi fa, alcuni strappi alla regola sono stati compiuti.

Madonna, niente Sanremo per la Regina del pop

In particolare rispetto ai rimborsi da garantire alle case discografiche che hanno scelto di mandare i propri artisti all’Ariston. Un occhio di riguardo, in tal senso, lo avranno i giovani. Anche i big saranno tutelati e le major riceveranno maggiori incentivi, ma le nuove proposte – forse per ingolosire i rappresentanti – saranno rimborsate leggermente di più rispetto agli altri anni contando la presenza all’Ariston ma anche agli speciali dedicati alla kermesse. In particolar modo la puntata di Domenica In che viene trasmessa subito dopo l’ultimo giorno di Festival.

Insomma, gli investimenti ci saranno e ci sono stati ma siamo comunque di fronte a un’edizione sanremese fortemente oculata. Gli annunci di Max Pezzali e Laura Pausini, come nomi di spicco, fanno capire che Conti ha preferito andare sull’usato sicuro e qualche scommessa – bisogna capire se vincente oppure no – ha preferito farla rispetto al cast di artisti con qualche nome inedito sull’onda del successo di Lucio Corsi nel 2025.

I rumors sulla cantante

Anno nuovo, Festival aggiornato. Allora non ci saranno eccessivi stravolgimenti, ma qualche sorpresa sì. La prima riguarda, oltre alla presenza di Laura Pausini, l’incursione di co-conduttrici e co-conduttori nel corso delle serate. Un cast corale, dunque, che vedrà presenze fisse esclusivamente il Direttore Artistico e la cantante di Solarolo. A turno, poi, si alterneranno altri nomi particolarmente conosciuti e attesi. Chi siano, per il momento, ancora non è dato saperlo. L’unica certezza è l’assenza di Madonna.

La sua presenza sul palco dell’Ariston era cominciata a circolare qualche giorno fa. Quando la popstar ha fatto una versione in Italiano de “La bambola” di Patty Pravo. Madonna ha avuto questa idea a scopo promozionale, ma il singolo sta scalando le classifiche. Allora l’opinione pubblica (e anche qualche addetto ai lavori) ha cominciato a mettere insieme i pezzi. L’equazione più gettonata è stata: Madonna canta Patty Pravo, la cantautrice veneta è in gara a Sanremo e i più maliziosi hanno associato le due circostanze pensando a un duetto particolare. Magari nella serata cover.

I nomi in stand-by

Carlo Conti, tuttavia, ha spento gli entusiasmi. Madonna vedrà Sanremo da casa propria e “La bambola” rimarrà un esperimento riuscito nel novero delle cover dell’artista. Il Festival della Canzone Italiana avrà altri nomi pronti a sorprendere la platea televisiva e non solo. Qualche sorpresa, però, deve arrivare perchè altrimenti rischia di essere il Festival delle occasioni sprecate.

Madonna – a detta di Conti – è un’utopia, ma dev’esserci un elemento in grado di far “sognare” chi guarda e aspetta Sanremo. Il Direttore Artistico ha pensato anche a questo. Le suggestioni, tuttavia, devono lasciare il posto alle conferme. Ogni pezzo del puzzle sta trovando la propria collocazione: dopo qualche no potrebbe, quindi, arrivare un sì inaspettato. In pole position, secondo le indiscrezioni, ci sono Eros Ramazzotti e Stefano De Martino secondo la quota co-conduttori. Delogu e Fialdini, invece, rientrerebbero nel novero delle co-conduttrici. Tra il dire e il fare, però, ci sono gli annunci di Carlo Conti.