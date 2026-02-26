Sanremo 2026, la composizione della terza serata: co-conduttori, big in gara e la top five aggiornata

Sanremo 2026, la terza serata è prevista per le 20.45. A questo punto della kermesse canora ci sarà la finale delle Nuove Proposte e le esibizioni della restante parte dei big, dando spazio anche ai super ospiti. La scaletta della manifestazione.

Il Festival di Sanremo ha concluso le prime due serate con le esibizioni dei cantanti in gara e lo spazio riservato alle nuove proposte. Sanremo Giovani, poi, avrà la finale nella serata del 26 febbraio 2026 quando si esibiranno anche gli altri 15 artisti che andranno a completare il cast dei big per continuare a formulare il televoto e animare la classifica.

Le posizioni, attualmente, sono in ordine casuale ma il pubblico continua a votare ogni volta che gli viene concesso con la collaborazione di stampa e Web, che hanno espresso il loro parere nella prima serata del Festival, oltre alla giuria delle radio che ha manifestato le proprie preferenze nella serata di ieri (24 febbraio 2026).

I co-conduttori sul palco dell’Ariston

Il terzo slot della manifestazione inizierà come di consueto alle 20.40 dopo il PrimaFestival e vedrà anche nuovi co-conduttori. Insieme alla coppia collaudata Carlo Conti-Laura Pausini troveremo Irina Shayk (per la prima volta alla kermesse) e Ubaldo Pantani che mostrerà alcune delle sue performance più riuscite. Importante sarà anche la 15ina di artisti in gara, oltre alla finale delle Nuove Proposte, che vede un ordine ben preciso annunciato da Conti nella scorsa conferenza stampa.

Questa sera si esibiranno sul palco dell’Ariston: Arisa, Eddie Brock, Francesco Renga, Leo Gassmann, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antonietta e Colombre, Raf, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale e Tredici Pietro. L’ordine di uscita, chiaramente, è casuale e la scaletta definitiva sarà annunciata da Conti nel pomeriggio. Anzi, diramata online attraverso i canali ufficiali della kermesse canora. Ci saranno anche i blocchi di puntata, per capire a che ora si esibiranno i vari artisti. Anche in ottica Fantasanremo con i relativi gruppi di ascolto.

I super ospiti

Nella terza serata della kermesse canora voteranno nuovamente la giuria delle radio e il pubblico da casa con il televoto. Si potranno stabilire altre 5 posizioni in ordine casuale. La top 5 di ieri sera ha già dato un parziale equilibrio per quanto riguarda la vittoria finale. Niente è scritto o scontato, ma le quote dei papabili vincitori cambiano di serata in serata. Tornando alle Nuove Proposte, la vittoria finale per quanto concerne il Sanremo Giovani sarà stabilità dal televoto, giuria della sala stampa con tv e Web in prima linea, per poi passare alla giuria delle radio. La percentuale di influenza sarà così suddivisa: 34%, 33% e 33%. A contenersi il titolo saranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove.

Prevista inoltre la presenza di super ospiti come Eros Ramazzotti e Alicia Keys, ma anche gli attori Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che tra le altre cose promuoveranno il loro prossimo film in uscita. Non mancheranno dunque possibili spunti per siparietti comici e grande musica.

Il cantautore romano torna a Sanremo con una popstar internazionale. Medley assicurato. Restando in tema di musica, in Piazza Colombo arrivano i The Kolors. Max Pezzali, invece, continuerà a intrattenere appassionati e fan di vecchia data sulla nave da crociera, aspettando il collegamento con Carlo Conti.

La top5 aggiornata

La classifica non prevede posizioni ufficiali, ma gli artisti menzionati rispecchiano le preferenze di platea e giuria sino a questo punto della kermesse canora. I nuovi equilibri del concorso canoro saranno disponibili solo dopo la formulazione della top 5 riguardante la seconda parte del cast di big in gara. Appuntamento alle 20.45 per un’ulteriore serata del Festival di Sanremo 2026.