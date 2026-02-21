Sanremo 2026, la classifica sorprendente secondo Google: ecco chi guida le ricerche

La 76ª edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte. Pochi giorni ci separano dall’inizio della kermesse canora affidata per il secondo anno consecutivo all’esperta guida di Carlo Conti. Appuntamento a martedì 24 febbraio per il debutto di Sanremo 2026. Il teatro dell’Ariston comincia a scaldare i motori anche senza aver suonato una singola nota.

I cantanti in lizza non hanno ancora presentato i loro brani al pubblico e lo stesso vale per i look da sfoggiare nelle serate sanremesi. E anche il fuoco della polemica – uno dei “motori mediatici” del Festival – appare ancora sotto tono. Qualche interprete però partirà con una platea già “calda”, mentre altri partiranno quasi da zero.

A dirlo è Google, non gli esperti televisivi o i bookmaker. Bisogna sapere che Casinos.com ha costruito una classifica dell’interesse digitale per tutti e trenta i Big in gara a Sanremo. E come è stata stilata? Semplice: sulla base delle ricerche online degli italiani sugli interpreti che si sfideranno a colpi di musica sul palco.

Sanremo 2026, la sorprendente classifica di Google

Chi guida le ricerche nel pre-Festival? In alcuni casi i risultati dell’analisi di Casinos.com sorprendono non poco. Partendo dai piani alti della classifica, in vetta troviamo Arisa (indice di 27), a conferma del legame speciale cresciuto nel corso degli anni tra l’artista genovese e il pubblico italiano. Al secondo posto si posiziona Levante (21).

Alla coppia formata da Fedez e Marco Masini le ricerche di Google riservano la terza piazza (20). Due personalità così differenti per carriera e stile musicale fanno notizia già prima di salire sul palco dell’Ariston. A quota 10 troviamo quattro artisti molto diversi tra loro: Tommaso Paradiso, J-Ax, Nayt e Elettra Lamborghini: mondi musicali lontanissimi tra loro, accomunati dal medesimo peso digitale.

Un dato curioso è quello relativo a Dargen D’Amico, quasi invisibile su Google (indice 1) negli ultimi mesi malgrado la visibilità guadagnata nelle passate edizioni di Sanremo. Discorso analogo per Ermal Meta, che pure a Sanremo ha vinto, fermo a 3. Naturalmente questa classifica è tutt’altro che una sentenza scolpita nella pietra.

Il Festival ha alle spalle una lunga storia di outsider capaci di ribaltare in una singola serata i pronostici della vigilia e conquistare i favori del pubblico. Il web decide chi diventa virale. Il vincitore di Sanremo lo decide l’Ariston. Google racconta insomma chi al momento ha gli occhi puntati addosso. La vittoria finale è tutta un’altra storia.

La classifica del Festival secondo le ricerche sul motore di ricerca di Google

L’indice di interesse relativo – su scala da zero a cento – è stato calcolato da Casinos.com sui dati Google Trends negli ultimi tre mesi in Italia. Ecco la classifica completa sulla base delle ricerche Google relative ai 30 cantanti in gara a Sanremo 2026. Accanto al nome dell’artista si trova l’interesse medio degli utenti della rete: