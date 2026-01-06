Sanremo 2026, colpo di scena De Martino: la decisione del conduttore spiazza tutti

Il Festival di Sanremo è alle porte e, ancor prima della messa in onda dell’edizione 2026, si sta già pensando al prossimo anno. Carlo Conti avrebbe infatti fatto sapere di non voler condurre anche le serate del 2027, dato che è impegnato mentalmente e fisicamente nella realizzazione di quello del 2026. “Con questo alle porte non hai proprio la voglia di pensare di farne un altro perché è una macchina così elaborata”, ha dichiarato il conduttore fiorentino. Tra i nomi che potrebbero prendere il suo posto spunta intanto anche quello di Stefano De Martino, diventato in poco tempo uno dei volti più gettonati del palinsesto Rai. In occasione del Rumore Festival, l’evento organizzato da Fanpage a Roma, l’ex allievo di Amici ha detto la sua su questa indiscrezione.

La decisione di Stefano De Martino

“Sanremo 2027 non è un mio problema“, ha esordito il conduttore di Affari Tuoi mettendo così a tacere le voci che lo vedevano alla conduzione della rinomata e storica kermesse musicale. “Ho altre cose a cui pensare in questo momento” – ha continuato – “come ad esempio combattere Gerry Scotti“. Lui stesso si è inoltre detto molto felice di questa sfida. “Innanzitutto onore al merito” – ha continuato – “loro hanno fatto una mossa di palinsesto perfetta: hanno preso un grande format e alla conduzione… Voglio dire non devo essere io a dire cosa ha fatto Gerry Scotti in questi 40 anni di televisione, quindi un decano, un senatore della televisione italiana e l’hanno messo in quel momento in cui si potevano fare altri esperimenti, ma questo è stato quello giusto“.

De Martino ha parlato quindi di mossa giusta, svelando che questa sfida lo ha acceso ancora di più. “L’anno scorso si andava molto bene, passato quel momento di ‘vediamo questo che ci fa’” – ha infatti detto – “Insomma, non mi schianto, va pure piuttosto bene, va anche, diciamo, oltre le aspettative“. Il presentatore di Rai 1 ha anche parlato di come i vertici Mediaset abbiano “tirato l’artiglieria pesante”. Poi ha raccontato: “Ero a Napoli in una stradina, passeggiavo quest’estate e guardavo le finestre, vedevo il faccione di Gerry da tutti i balconi“. Dopodiché ha chiamato Pasquale Romano, detto il Dottore, e lo ha avvertito del fatto che quest’anno sarebbe stata dura. “Quando tu incominci a guardare la stessa cosa tutti i giorni, al di là di quello che sia poi il risultato, si crea una familiarità dove tu decidi di cenare con quella persona, con quel volto e con quella voce.E Gerry credo sia il volto, è la voce più familiare che ci sia“, ha infine concluso.

Lui stesso ha tra l’altro ammesso di guardare La Ruota della Fortuna tutti i giorni, perché le sue partite sa già come vano a finire. “Non avrei nessun tipo di tensione“, ha detto De Martino.