Sanremo 2026, Carlo Conti posticipa l’annuncio dei big? Le indiscrezioni

Da tempo è partito il conto alla rovescia per Sanremo 2026. La 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana andrà in onda, in diretta su Rai 1, dal 24 al 28 febbraio 2026. Sanremo è alle porte e la macchina organizzativa sta scaldando i motori per quello che ogni anno si annuncia come il più atteso degli eventi nel panorama musicale di casa nostra.

Monta la trepidazione e, come da irrinunciabile tradizione del pre-Sanremo, non manca il totonomi. Come da prassi sono pronte e scatenarsi indiscrezioni e anticipazioni sui nomi dei cantanti big in lizza per salire sul palco dell’Ariston in una sfida a colpi di brani e note musicali. Il mese di novembre sarà decisivo per sciogliere il nodo sugli interpreti pronti a mettersi in gioco a Sanremo.

Spetterà a Carlo Conti, il direttore artistico e conduttore di Sanremo confermatissimo dopo l’ultima seguitissima edizione, il compito di rendere noti i nomi dei talenti musicali pronti a gareggiare al Festival. Un compito impegnativo che, a quanto pare, potrebbe far slittare l’annuncio.

Sanremo 2026, perché l’annuncio dei Big in gara potrebbe slittare

Per rendere un’idea della difficoltà del compito per il conduttore toscano basta pensare alle 200 proposte di Big della musica italiana che hanno deciso di candidarsi a Sanremo 2026. Senza contare l’incertezza che ancora regna sui nomi dei co-conduttori che affiancheranno Conti durante le serate del Festival.

Si era parlato di una possibile presenza, sotto questa veste, di Achille Lauro, Giorgia e Laura Pausini che però non parteciperanno come co-conduttori. Quanto alle inevitabili polemiche, voci e indiscrezioni destinate ad accompagnare anche questa edizione di Sanremo, Carlo Conti ha detto parole chiare durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani.

«Spero che, nel momento dell’annuncio dei Big, ci siano le polemiche, perché c’è questo o perché c’è quello», ha dichiarato Carlo Conti prima di aggiungere che «tutto questo, come ci ha insegnato Baudo, serve a creare Sanremo. Questo è il bello. Anzi, vorrei che tutti i giorni ci fossero due o tre di questi scoop, perché vuol dire che Sanremo è sempre bello vivo».

Quanto ai nomi, il conduttore non è apparso intenzionato a sbilanciarsi troppo, lasciando un alone di suspence che però, a quanto pare, dovrebbe avere vita breve. Lo ha confermato lui stesso sempre nel corso della conferenza stampa. «Vorrei riuscire per il 23 novembre, ma stanno ancora arrivando proposte e forse scaliamo al 30, anche se vorrei evitare di fare l’annuncio e poi di correre a Bologna per lo Zecchino d’Oro».

Altra difficoltà, ha spiegato Conti, sarà quella di non sforare i numeri previsti dal regolamento del Festival: «Non credo di riuscire a stare nei 26 Big come previsto dal Regolamento, ma di arrivare a 28 o 30. Anche quest’anno è veramente difficile». L’annuncio potrebbe dunque essere posticipato dal 23 al 30 novembre.

Comunque vadano le cose, il Festival di Sanremo si appresta a ripartire con un gruppo di Big della canzone accuratamente selezionati pronti a stupire il pubblico in teatro e casa con le loro esibizioni canore.