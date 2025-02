Sanremo 2025: Gabriele Corsi e Lucio Corsi sono fratelli o cugini?

Nei giorni dedicati al ‘Festival di Sanremo 2025‘, dedicheremo ampio spazio alle curiosità legate alla kermesse musicale ospitata nella ‘città dei fiori’. Una delle domande più ricorrenti, in queste ore, è quella che riguarda un possibile legame familiare tra Gabriele Corsi e Lucio Corsi. Il primo è l’attuale conduttore del ‘PrimaFestival 2025’ (accanto a Bianca Guaccero, Mariasole Pollio ed i Sansoni) mentre il secondo è dei cantanti in gara.

Il padrone di casa di ‘Don’t Forget The Lyrics’, ospitato, oggi, da BellaMà, il programma di Rai 2, condotto da Pierluigi Diaco, non ha nascosto di essere rimasto particolarmente colpito dal brano del giovane cantautore in gara con ‘Volevo essere un duro’.

Specifichiamo subito che tra i due ‘Corsi’, nonostante il cognome in come, non c’è alcun legame di parentela. Non sono fratelli o cugini.

Il duetto tra Lucio Corsi e Topo Gigio nella quarta serata di Sanremo 2025

Durante la quarta serata dedicata alle cover e dei duetti, in onda, venerdì 14 febbraio, il raffinato interprete si esibirà assieme ad uno miti della nostra televisione, ovvero Topo Gigio:

Anche i topi possono volare.

Sono lieto di annunciarvi che al Festival di Sanremo nella serata delle cover duetterò con il mio amico Topo Gigio sulle note (e le correnti) di “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno.

Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta, mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento.

Inoltre Topo Gigio esordì in televisione nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone.

Volare, Nel blu dipinto di blu, è la canzone delle canzoni poiché l’elemento della musica è l’aria.

L’hanno cantata tutti, da Paul McCartney a Bowie fino a Troisi in “Non ci resta che piangere”.

Insomma,

penso che un sogno così non ritorni mai più.