Buone notizie per gli expat e per i fans del Festival: Sanremo 2024 è in live streaming free in Europa e nel Mondo su RaiPlay (mettete giù i VPN…)

Niente geoblock per il Festival della Canzone Italiana 2024: la 74esima edizione del Festival di Sanremo sarà visibile in live streaming su RaiPlay non solo Italia (ovviamente) e in Europa, come accedeva già da qualche anno, ma anche nel resto del mondo. Gli appassionati di Sanremo che dovevano accontentarsi delle ‘sole’ programmazioni lineari dedicate di Rai Italia possono invece godersi live lo spettacolo su RaiPlay, dove saranno disponibili non solo le dirette delle cinque serate, ma anche le clip degli ospiti e le singole esibizioni. Clip ed esibizioni saranno poi limitate, come sempre, poco dopo il Festival: per una questione di diritti, infatti, le clip delle esibizioni musicali vengono tagliate a un solo minuto, mentre restano visibili per un po’ le puntate integrali.

Festival di Sanremo 2024 in streaming

Gli expat e i fans internazionali del Festival (moltiplicatisi dopo le partecipazioni di Mahmood e dei Måneskin) non avranno bisogno quindi di ricorrere a mezzi illegali per seguire il Festival di Sanremo: niente VPN o siti pirata e pericolosi, ma semplicemente una connessione internet per fruire gratuitamente in diretta streaming su RaiPlay di tutto quel che riguarda Sanremo 2024.

Una possibilità anche per i fans dell’Eurovision Song Contest che in queste settimane seguono con interesse le selezioni nazionali per la partecipazione all’edizione 2024, che si terrà dal 7 al 9 maggio a Malmö, in Svezia. Sebbene per noi italiani ‘Sanremo è Sanremo’, a prescindere dall’ESC, per i nostri ‘amici’ europei è sì un grande (e lunghissimo) evento musicale, ma anche la selezione che decreta il partecipante italiano all’ESC. Se, però, gli altri paesi hanno essenzialmente quello come fine – e quindi scelgono i vincitori e premiano le performances in funzione della ‘resa Eurovision’ – noi guardiamo principalmente al ‘mercato interno’. Vediamo quest’anno chi dei 30 artisti scelti da Amadeus raggiungerà il Grand Final di ESC 2024, cui accediamo di diritto in quanto tra le Big Five.

Sanremo 2024 in 4K

Come accennavamo qualche tempo fa, oltre a non essere geoprotetto il Festival di Sanremo 2024 sarà realizzato in 4K: uno sforzo produttivo che andrà a vantaggio di quanti posseggono un device abilitato a vedere il 4K, che sia Tv o mobile. Anche l’audio promette di essere migliore di quanto sperimentato in passato. Vedremo. L’importante sarà riuscire a vedere e sentire le canzoni in maniera adeguata: una scommessa.