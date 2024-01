Sanremo 2024: Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti ospiti

Eros Ramazzotti e Gigliola Cinquetti ospiti di Sanremo 2024 per festeggiare gli anniversari di Terra Promessa e Non ho l’età. A loro si aggiunge anche Giorgia, tra le co-conduttrici della 74esima edizione del Festival della canzone italiana, per celebrare i 30 anni di E poi, presentata in gara a Sanremo 1994. L’annuncio è arrivato nel corso dei pre-ascolti delle 30 canzoni in gara a Sanremo 2024 che si è svolto questa mattina a Roma e a Milano (e di cui ci darà conto Alberto Graziola).

Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha infatti annunciato ai giornalisti presenti di volere celebrare gli anniversari di tre canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. La scelta è dunque caduta su “E poi”, a 3o anni dalla sua prima esecuzione: l’omaggio è previsto nel corso della seconda serata del Festival, mercoledì 7 febbraio, con Giorgia nelle inedite vesti di co-conduttrici e ospite a un anno dalla sua ultima partecipazione in gara con Parole dette male.

Giovedì 8 febbraio, invece, è il momento di festeggiare i 40 anni di “Terra Promessa”, con cui Eros Ramazzotti vinse la sezione Nuove Proposte a Sanremo 1984 e che segnò l’inizio della sua carriera. Per Ramazzotti un ritorno all’Ariston a un anno dalla sua ospitata al fiano di Ultimo nella serata delle cover per il medley dei suoi successi.

Si chiude sabato 10 febbraio, nel corso della serata Finale di Sanremo 2024, con “Non ho l’età”, cantata 60 anni dopo da Gigliola Cinquetti, che proprio con questo brano vinse Sanremo 1964. L’ultimo omaggio al suo grande successo risale all’Eurovision Song Contest 2022, ospitato a Torino: in quell’occasione si celebrò la sua partecipazione all’Eurofestival (allora si chiamava così) nel 1964, vincendo anche quel titolo.