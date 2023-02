Come vedere Sanremo 2023 in tv e in streaming?

Come si può vedere Sanremo 2023 in diretta tv e in live streaming? La vera domanda sarà come evitarlo, per quanto quest’anno Mediaset abbia organizzato un pizzico di controprogrammazione e le piattaforme pay online non vadano in pausa per la ‘settimana santa’ sanremese. A proposito di piattaforme, RaiPlay è sempre più coinvolta nell’offerta di contenuti esclusivi del Festival e non solo come servizio di replay e di visione on demand, per quanto con le ormai tradizionali durate monstre delle serate di Amadeus e il ‘dopofestival’ di Fiorello a notte fonda sia più che necessario avere l’opportunità di rivedere integralmente le serate o almeno le clip dei momenti salienti dell’evento.

Vediamo, dunque, in sintesi tutti i modi per seguire in diretta tv e in live streaming tv e radio il 73esimo Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2023 in diretta tv: come seguirlo?

Il Festival di Sanremo 2023 va in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio su Rai 1 dalle 20.40 all’1.30 di notte (circa).

Sanremo in live streaming

Le cinque serate di Sanremo sono visibili in diretta streaming su RaiPlay anche in versione LIS. Chi ha una smart tv abilitata può vederla anche in 4K. Chi ama il backstage può scegliere l’opzione aggiuntiva di Radio2 Visual, per seguire il dietro le quinte del palco dell’Ariston con Ema Stokholma, Gino Castaldo e le incursioni di Valerio Lundini.

Come vedere Sanremo 2023 dall’estero?

L’anno scorso il Festival di Sanremo fu fruibile in diretta in tutta Europa: il contenuto, infatti, non fu geolocalizzato, quindi vi si poteva avere accesso senza limitazioni di diritti. Quest’anno, però, non ci sono state comunicazioni in merito. Vedremo se potranno vederlo online solo quanti si trovano in Italia, lasciando invece alla programmazione di Rai Italia il compito di diffondere ‘il verbo’ nel mondo, Europa inclusa.

Tutta la programmazione di Sanremo tv, radio e web

L’offerta tv e web di Sanremo 2023 si articola praticamente lungo tutta la giornata. Proviamo a fare un palinsesto live dei soli contenuti ‘generati’ direttamente dal Festival.

12.00 (circa) | Sito Ufficio Stampa Rai – Conferenza stampa (dal 6 al 13 febbraio)

18.45 | Rai 2 – Muschio Selvaggio da Sanremo (dal 7 all’11 febbraio) – versione 15′

19.00 | RaiPlay, RaiPlay Sound – Muschio Selvaggio da Sanremo (dal 7 all’11 febbraio) – versione integrale da 40′

20.30 | Rai 1, RaiPlay – PrimaFestival (dal 4 all’11 febbraio)

20.40 | Rai 1, RaiPlay – Serata Festival di Sanremo (dal 7 all’11 febbraio)

01.30 | Rai 1, RaiPlay – VivaRai2…VivaSanremo!

+++

07.00 | Rai 2, RaiPlay – VivaRai2…VivaSanremo! (replica)

Sempre su RaiPlay inoltre, i programmi correlati come l’aftershow “VivaRai2…VivaSanremo!” con Rosario Fiorello, “Radio2 Speciale Sanremo” con Valerio Lundini, il “PrimaFestival” con Andrea Delogu e tanti contenuti esclusivi dedicati alla kermesse e disponibili solo in piattaforma, tra cui quelli delle Teche Rai.

Inoltre, dal 6 al 12 febbraio, in esclusiva, slla piattafrma sara possibile seguire le dirette delle conferenze stampa ufficiali del Festival, a cura dell’Ufficio Stampa Rai.

Sanremo 2023 on demand e in replica

Già durante la diretta, su RaiPlay saranno disponibili contenuti n demand della serata, con le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate delle 5 serate, saranno pubblicate poi, integralmente, pochi minuti dopo la conclusione. Come detto, le puntate e le clip on demand di Sanremo saranno pubblicate su RaiPlay anche in versione LIS e con l’audiodescrizione.

Ricordiamo on demand, oltre a tutti i contenuti della programmazione tv e radio ‘lineare’, anche Radio2 Speciale Sanremo con Valerio Lundini,

Sanremo 2023 su RaiPlay Sound

Su RaiPlay Sound sarà possibile ascoltare il Festival in diretta su Rai Radio2: le canzoni, le interviste a caldo di Gino Castaldo ed Ema Stokholma dal backstage, la comicità di Valerio Lundini e tanti altri momenti, raccontati in tempo reale dall’Ariston. Inoltre, tutte le canzoni in gara, i duetti, i momenti di intrattenimento, saranno disponibili su RaiPlay Sound in modalità “audio on demand”.

Nell’offerta di RaiPlay Sound anche una selezione di playlist tematiche con le puntate dei programmi dell’archivio Radio Rai dedicati al Festival, da Radio Techetè a Pezzi da 90.

#Sanremo2023 hashtag ufficiale

Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare il Festival sui social è #Sanremo2023.