Sanremo 2023, Chiara Ferragni veste i colori dell’Ucraina

Per l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, la co-conduttrice Chiara Ferragni si è presentata in scena con un vestito giallo oro e blu che non poteva non richiamare i colori dell’Ucraina. Si tratta di un gesto apparentemente solidale nei confronti del Paese invaso dalla Russia dal 24 febbraio scorso.

A spiegare il reale significato dell’outfit è la stessa Ferragni su Instagram:

“La donna e madre guerriera Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a @danielroseberry per questo abito realizzato dalla maison @schiaparelli . La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno!”

Intanto il marito di Chiara Ferragni, Fedez è seduto in prima fila al Teatro Ariston nonostante le polemiche di questi giorni. Il cantante, al secolo Federico Lucia, ha fatto molto parlare di sé per aver strappato durante la sua esibizione sulla Costa Smeralda una foto del viceministro Galeazzo Bignami nel quale era vestito da nazista. Il direttore del prime time Stefano Coletta si era immediatamente dissociato dal testo di Fedez, che peraltro non era stato nemmeno consegnato al dirigente.

Nel corso della conferenza stampa di sabato Andrea Parrella di Fanpage ha chiesto ad Amadeus se con la piattaforma Instagram, appartenente alla società Meta, fosse stata attivata una partnership dato il massiccio utilizzo che ne era stato fatto nel corso di queste serate. Il conduttore ha però dichiarato che non esisteva alcun accordo con il social network.

Durante la serata inaugurale di Sanremo 2023 Chiara Ferragni aveva letto una lettera alla se stessa bambina che ha lasciato abbastanza perplessi, in quanto è apparso sin dalle prime battute un testo autoreferenziale e automotivazionale.