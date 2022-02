Sanremo 2022, che fine ha fatto Peppe Vessicchio?

Le Vibrazioni, in occasione della seconda serata del ‘Festival di Sanremo 2022’, sono saliti sul palco dell’Ariston per far ascoltare, per la prima volta, il brano in gara, ovvero, ‘Tantissimo’. Grande assente il maestro Peppe Vessicchio che avrebbe dirigere la band durante la kermesse festivaliera. Al suo posto il maestro Simone Bertoletti, che, due anni fa, diresse Bugo e Morgan nel brano ‘Sincero’.

Cosa è successo? Il direttore d’orchestra, risultato positivo al Covid-19, si era negativizzato negli ultimi giorni. Giusto in tempo per non saltare l’appuntamento con uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo:

Sono a casa, positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festiva

Cosa avrà ostacolato la propria presenza alla manifestazione canora?

Vessicchio, negli ultimi anni, è diventato un’istituzione, un monumento. Senza di lui, non è Sanremo. Sui social, gli utenti del web, in particolare quelli di Twitter, si sono preoccupati dell’assenza del maestro.

comunque per me non inizia Sanremo finché non si presenta beppe vessicchio ma dove sta — chia💐 (@chiaracm__) February 2, 2022

possiamo fingere di star bene ma VESSICCHIO DOVE SEI #Sanremo2022 — ♑︎ (@eeliivo) February 2, 2022

Poche ore fa, intervenendo ai microfoni del programma ‘Non stop news’ su RTL 102.5 aveva rassicurato tutti i fan sulla sua partecipazione al Festival assieme al gruppo capitanato da Francesco Sarcina:

Penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco di Sanremo perché ho un rapporto produttivo con Le Vibrazioni. Questa mattina lo posso dire, ieri mattina non l’avrei saputo.

Gli auguri di un pronto ritorno a ‘Sanremo’ al maestro Peppe Vessicchio.