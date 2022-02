Sanremo 2022, Malgioglio a Matteo Bassetti: “Le avrei scritto una canzone per il Festival” (video)

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Vita in diretta’ (dedicata a ‘Sanremo 2022‘), in onda, oggi, venerdì 4 febbraio 2022, Alberto Matano si è collegato con il professore Matteo Bassetti, un volto noto ai telespettatori per il suo impegno alla lotta contro il Covid-19. Il dottore è giunto nella ‘città dei fiori’ per assistere, seduto in platea, alla quarta serata dedicata alle cover.

Cristiano Malgioglio, ospite fisso del contenitore pomeridiano di Rai 1, si è interfacciato con l’ospite d’eccezione in collegamento dal green carpet:

Lei è una grande superstar. Tutti ne siamo felici. Oltretutto è un grandissimo medico. Lei ama cantare. Ho visto quel duetto con i suoi colleghi. Se io l’avessi saputo prima avrei scritto una canzone per lei. L’avrei mandato al Festival di Sanremo e sicuramente l’avrebbe vinto. Ci sono tanti mezzi per aggiustare la voce. Al Festival di Sanremo, il professor Bassetti avrebbe spopolato, avrebbe vinto questa manifestazione.

Il paroliere fa riferimento alla rivisitazione di un classico natalizio, ‘Sì vax’, inciso assieme ai colleghi Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco per spingere gli italiani a vaccinarsi. L’infettivologo ha rivelato di aver apprezzato lo sketch di Checco Zalone (“Ho riso con mia moglie ed i miei figli. Ha colto nel segno”) che, nei panni di Oronzo Carrisi, il cugino ‘meno famoso’ di Al Bano, ha ironizzato sull’onnipresenza degli esperti in tv a causa della pandemia.