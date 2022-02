Sanremo 2022, Emma Marrone inseguita dai carabinieri: il video è virale

Emma Marrone, una delle protagoniste del ‘Festival di Sanremo 2022‘, nelle scorse ore, ha realizzato una serie di Instagram Stories che, nel giro di poco tempo, sono diventati virali sul web. La cantante, in gara tra i Big con la canzone, ‘Ogni volta è così’, attualmente occupa la posizione della classifica generale.

La giovane interprete, ieri sera, ha ripreso l’inseguimento di una pattuglia dei carabinieri. Ma non è come sembra. La giurata di ‘X Factor’, come capita a tutti gli artisti, è stata scortata in hotel dalle forze dell’ordine. L’episodio è stato immortalato per guadagnare punti al ‘Fantasanremo 2022’ che sta imperversando in tv e sui social. Oggi ne ha parlato anche il Tg1 delle 13:30.

L’inseguimento da parte dei carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono foxxuta. Mi sa che mi devo anche fermare.

Il punteggio assegnato alla cantante è + 50 Baudi che raddoppia in caso di arresto.

Il ‘Fantasanremo’, a pochi giorni, è diventato un vero e proprio fenomeno che ha contagiato tutti gli artisti in gara (o quasi). Perché c’è qualcuno che ha gentilmente declinato l’invito come Fabrizio Moro, Massimo Ranieri, Irama, Rkomi, Ana Mena, Giovanni Truppi, Noemi che non si sono fatti contagiare dalla moda del momento.

Tra ‘papalina’, ‘Ciao Zia Mara’, ‘fantasanremo’ ed i piegamenti di Yuman sul palco dell’Ariston… ne vedremo ancora delle belle!