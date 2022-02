Sanremo 2022, cameraman cade durante l’esibizione di Cesare Cremonini: “Vivi e felici” (foto)

A poche ore dalla sua doppia esibizione durante la terza puntata del ‘Festival di Sanremo 2022‘, Cesare Cremonini ha postato, sui proprio account ufficiali, uno scatto con Manuel. Chi è? E’ il cameraman caduto rovinosamente durante la sua performance di ieri sera.

L’episodio non è passato inosservato agli utenti del web che hanno catturato il momento:

Il cantautore bolognese, stamattina, ha affidato ai propri social, le emozioni a caldo della sua ‘prima volta’ a Sanremo in qualità di super ospite:

Buongiorno a tutti!! Non ho dormito molto questa notte per l’adrenalina che mi ha trasmesso il palco di Sanremo e per l’emozione provata. Grazie con tutto il cuore. Amadeus, tutta la Rai, i miei collaboratori e musicisti e soprattutto voi. GRAZIE per questa serata fantastica in cui ho potuto esprimere ogni millimetro di passione e amore che ho per il palcoscenico, per la musica, e per la vita. Non posso aspettare di vedervi in tour negli stadi di tutta Italia questa estate!! Grazie.

