Il Festival di Sanremo 2022 è stato un successo probabilmente oltre le aspettative di chiunque. Lo share ha premiato questa 72esima edizione e ogni serata è stata seguitissima dal pubblico e dai social, rendendolo -anche grazie al Fantasanremo- un evento collettivo dalla platea a casa. Ma, come sempre, spente le luci del Teatro Ariston sulla kermesse musicale, quello che poi conta è anche il risultato delle canzoni in gara, dei 25 pezzi proposti dai cantanti in gara. E, a quasi una distanza dalla conclusione di Sanremo 2022, diamo un’occhiata ai primi verdetti. Sicuramente, a trionfare, come sul podio, sono stati Mahmood e Blanco con la loro Brividi.

Partiamo dalla classifica Earone dei pezzi più trasmessi in radio che vede al primo posto i due giovani artisti. Si difende benissimo “Ciao ciao” de La rappresentante di Lista. Se i due non sono riusciti a salire nelle primissime posizioni della finale, possono decisamente consolarsi con il responso delle radio: per loro secondo gradino. Seguono Elisa con la ballad “O forse sei tu”. Se i voti non hanno premiato particolarmente Achille Lauro, la sua “Domenica” si trova al settimo posto, questa settimana. Appena fuori dalla top ten l’energica “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi, alla 11. Chiudono, poi, Dargen d’Amico alla 16 e Noemi, alla 18, con “Ti amo non lo so dire” (a distanza di un anno dal Sanremo di “Glicine”).

E su Spotify? Ecco i recenti dati emersi. L’ultima weekly chart Spotify – quella della settimana tra il 3 e il 10 febbraio 2022, che include il Festival – conferma che “Brividi” è stata la canzone più ascoltata in Italia. Le prime 15 posizioni della classifica sono interamente occupate da canzoni in gara al Festival: al secondo posto c’è Irama con la sua “Ovunque Sarai”, seguita da “Ciao Ciao” di La Rappresentante di Lista. Completano la Top 5 “Insuperabile” di Rkomi e “farfalle” di Sangiovanni.

Mahmood e Blanco coronano la loro incredibile settimana entrando anche nella top 10 della classifica settimanale globale, con “Brividi” che si piazza alla posizione numero 9.

Passiamo ora alle vendite (incluse streaming) dei brani di Sanremo 2022, come emerso dalle classifiche ufficiali uscite proprio oggi, 11 febbraio. Primo posto, anche in questo caso, per “Brividi” di Mahmood e Blanco. Sale direttamente alla 2 Irama con “Ovunque sarai” (sette giorni fa era alla 34), terzo gradino per “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista. La classifica poi continua con Elisa (“O forse sei tu”), Farfalle di Sangiovanni (5), Dove si balla, il tormentone di Dargen d’Amico e Insuperabile di Rkomi al settimo gradino. Alla 8 ecco Gianni Morandi con Apri tutte le porte, pezzo energico scritto per lui dall’amico Jovanotti. Si chiude la top ten alla 9 con Chimica di Ditonellapiaga e Rettore e Domenica di Achille Lauro. Una top ten tutta targata Sanremo 2022.

Ma scendendo, la situazione non cambia. Il Festival è protagonista assoluto. Alla 11 Noemi con “Ti amo non lo so dire“, alla 12 “Virale” di Matteo Romano. 13esimo posto per Emma con la sua “Ogni volta è così“. Dopo di lei la ballad di Michele Bravi, “Inverno dei fiori“. Bene anche Aka7even con “Perfetta così” alla 15. Ottimo anche Tananai che fa il suo esordio direttamente alla 16 con “Sesso occasionale“. Ana Mena si trova alla 19 con “Duecentomila ore” e dietro di lei “Sei tu” di Fabrizio Moro. Subito dopo, fuori dalla top 20, alla 21, Highsnob & Hu con “Abbi cura di te“. Solo posizione 22 per “Miele” di Giusy Ferreri.

Poche novità tra gli album (anche per i pochi dischi pubblicati). Se Rkomi resta in vetta con il disco “Taxi driver”, anche Blanco è immobile alla 2 con “Blu celeste”. Debutto alla numero 3, medaglia di bronzo, per la compilation ufficiale di Sanremo 2022. Alla 7, invece, l’esordio del nuovo lavoro discografico di Fabrizio Moro, “La mia voce”. Ditonellapiaga, con Camouflage, fa il suo debutto alla posizione 21.