Sanremo 2022, Alba Parietti: “Sabato sera sarò seduta in prima fila all’Ariston” (video)

Non c’è Festival senza Alba Parietti. La conduttrice sarà, in qualche modo, una delle protagoniste di ‘Sanremo 2022‘. Opinionista fissa de ‘La Vita in diretta’ e tra le punte di diamante dello speciale di ‘Domenica In’, ieri pomeriggio, la showgirl, confrontandosi con Amadeus, ha ribadito che, sabato sera, in occasione della serata finale, siederà tra le portone della platea del teatro Ariston.

La notizia, annunciata durante l’ultima puntata del contenitore pomeridiano di Rai 1 condotto da Alberto Matano, ha fatto letteralmente impazzire il popolo del web:

Parietti: “Voglio dire una cosa… Per il bene del Paese, io mi sacrifico volentieri. Se il Paese chiama, io ci sarò. Quindi, sabato sera, per rassicurare gli italiani, sarò seduta, spero in prima fila”.

Amadeus: “Mi sento tranquillo anche io”.

La confermata presenza della Parietti all’Ariston è stata salutata con gioia dagli internauti che, nel giro di poche ore, le hanno dedicato meme assai divertenti apprezzati anche dalla diretta interessata.

Per la Parietti si tratta di un vero e proprio ritorno dopo l’ultima ‘apparizione’ nel 2020. Lo scorso anno, infatti, come tutti ricorderanno, il teatro Ariston è stato blindato (con l’assenza del pubblico) per le strettissime norme anti-Covid-19.