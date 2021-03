Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic in ritardo per colpa di un incidente stradale

Zlatan Ibrahimovic, una delle presenze fisse del ‘Festival di Sanremo 2021’, questa sera, si è presentato in ritardo sul palco dell’Ariston. Il suo primo ingresso, sul palco dell’Ariston, era previsto, da scaletta, tra le 21:30 e le 22:00. Un incidente stradale, però, ha fatto slittare il primo intervento. Come riportato da IlFattoquotidiano.it, “lo svedese è bloccato in autostrada dove il traffico è stato rallentato da un brutto incidente stradale”.

Il calciatore rossonero, dopo essere arrivato in ritardo a causa del sinistro, ha spiegato, ad Amadeus, l’accaduto, senza perdere la propria ironia, confessando addirittura che il misterioso motociclista era uno sfegatato tifoso milanista:

Amadeus: “Molti se lo saranno chiesti. Questa sera dovrebbe essere qui, doveva entrare intorno alle 21.30.Ci siamo preoccupati e abbiamo scoperto che c’è stato un incidente lungo l’autostrada che ha bloccato le macchina, a un certo punto ce l’ha fatta ad arrivare ma in una maniera rocambolesca. Ce lo racconterà il protagonista”

Ibrahimovic: “C’era un incidente in autostrada, così dopo tre ore bloccati in fila ho detto all’autista di aprire la portiera che volevo uscire. Ho fermato un motociclista chiedendogli se poteva portarmi a Sanremo. Per fortuna era un milanista. Mi ha portato in moto per 60 km, per poi dirmi che era la prima volta che faceva l’autostrada”.

Stasera, giovedì 4 marzo 2021, il giocatore duetterà con l’ex compagno di squadra, Sinisa Mihajlovic sulle note di ‘Io vagabondo, successo dei Nomadi.