Sanremo 2021, il motociclista Franco: “Ibrahimovic? Mi manderà la maglia”

Pochi minuti fa Franco, il motociclista che ieri sera ha dato un passaggio a Zlatan Ibrahimovic fino al palco di Sanremo 2021 è stato in onda su Radio Monte Carlo all’interno di “Bonjour Bonjour”, il programma condotto da Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù:

Il centauro si è offerto immediatamente di accompagnare il calciatore svedese al Festival per prendere parte alla terza serata dedicata ai duetti e alle cover:

Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto. Io sono anche milanista. Ibra voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io’.

Il corridore ha ricevuto i ringraziamenti dell’asso del Milan che gli ha promesso un regalo speciale per ricambiare quell’aiuto inaspettato:

Quello che ha detto lui in televisione è vero: io sono un motociclista della domenica, non avevo mai preso l’autostrada in moto e la fortuna è che siamo andati ad Albenga a prendere l’autostrada verso Sanremo e c’erano pochissime auto e tutto sommato è stata una cosa piuttosto semplice. Ibra è stato carinissimo, è una persona squisita. Mi ha chiesto come posso ringraziarti, mi ha detto che mi manderà la maglia. Non sono neanche riuscito a fare una foto perché quando siamo arrivati lui era di corsissima, è sceso dalla moto ed è entrato all’Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo.