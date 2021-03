Sta per iniziare al Casinò di Sanremo la conferenza stampa del vincitore del Festival di Sanremo 2021. L’incontro con i giornalisti – posticipato, rispetto agli ultimi anni, ad oggi – si terrà a distanza, con collegato da remoto, in ottemperanza alle disposizioni in materia anti-covid. L’inizio della conferenza è previsto per le 11.15, salvo ritardi: attesi i vincitori, ovvero i Maneskin, clessificatisi primi con Zitti e buoni, nonché i secondi e terzi classificati, ovvero Francesca Michielin e Fedez, in gara con Chiamami per nome, ed Ermal Meta, terzo con Un milione di cose da dirti. Ricordiamo che l’ordine del podio è stato determinato da una votazione mista Televoto, Demoscopica e Sala Stampa aperta alle 2 di notte. Di seguito la classifica Finale, con le percentuali di voto complessive della sola votazione finale:

Maneskin (40,7%) Michielin & Fedez (30,5%) Ermal Meta (28,8%) Colapesce Dimartino Irama Willie Peyote Annalisa Madame Oretta Berti Arisa La rappresentante di Lista Extraliscio feat Toffolo Lo Stato Sociale Noemi Malika Ayane fulminacci Max Gazzè Fasma Gaia Coma_Cose Ghemon Francesco Renga Gio Evan Bugo Aiello Random

In conferenza attesi anche i vincitori dei premi della critica, ovvero Willie Peyote Premio della Critica Mia Martini con la sua Mai dire mai (La locura) e Colapesce – Dimartino vincitori del Premio della Sala Stampa Radio Web Tv Lucio Dalla con Musica Leggerissima.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in diretta, riportando le dichiarazioni in tempo reale.