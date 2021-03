Sanremo 2021: chi sono gli Urban Theory, ospiti della finale

Gli Urban Theory, il collettivo di ballerini originario della scuola danza di Vallecrosia (Imperia) sarà tra gli ospiti della finale del Festival di Sanremo 2021. Il parterre prevede tra gli altri anche Umberto Tozzi, Tecla Insolia, Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Serena Rossi, Giovanna Botteri, Alberto Tomba, Federica Pellegrini, Dardust, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi e Riccardo Fogli.

Il nome degli Urban Theory sarà familiare ai telespettatori di Italia’s Got Talent, il talent show che va in onda su Tv8. Il gruppo di ballerini ha partecipato all’edizione del 2019 conquistando la giuria ma soprattutto Federica Pellegrini, che in quell’occasione aveva premuto il Golden Buzzer, consentendo loro l’accesso diretto in finale, durante la quale si piazzano sesti (vince per la cronaca il rocker Antonio Sorgentone). Stasera quindi i danzatori ritroveranno all’Ariston la popolare nuotatrice, anche lei ospite della finale.

Il gruppo viene notato nientemeno che da Fiorello, che li vuole nel suo show Viva Raiplay!, trasmesso dall’omonima piattaforma streaming. Gli Urban Theory così hanno l’onore di aprire le puntate del programma del comico siciliano, realizzando esibizioni molto suggestive. Ma non è finita: i ragazzi vengono chiamati da Jimmy Fallon, diventando ospiti in collegamento del The Tonight Show.

Il collettivo diventa molto popolare sul social Tik Tok: ogni settimana gli Urban Theory pubblicano performance inedite, raggiungendo 600 milioni di views in sei mesi e diventando addirittura il quarto account italiano più seguito nel mondo con 8,6 milioni di follower e guadagnandosi ricondivisioni da parte di Shakira, Snoop Dog e dei Black Eyed Peas.

Gli Urban Theory sono Jessica De Maria, insegnante della scuola con Fabiano Paglieri, Davide Sala, Lorenzo Piantoni, Riccardo Marano e Leonardo Sigona. Il loro stile è caratterizzato da una tecnica di ballo molto innovativa chiamato tutting, ovvero una danza interpretativa contemporanea incentrato sull’abilità del ballerino di dare vita a posizioni geometriche e movimenti delle dita delle mani.