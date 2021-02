A meno di due giorni dal Festival di Sanremo, sulla riviera ligure sembrerebbe essere già arrivata aria di futuro. Per Rosario Fiorello almeno non è un tabù parlare di Sanremo 2022 e così a Domenica In lancia, tra il serio e il faceto, quello che lui definisce come “lo scoop dell’anno”: Amadeus gli avrebbe rivelato l’intenzione di voler condurre per il terzo anno consecutivo il Festival.

Ecco come sarebbe andato – stando al racconto fatto da Fiorello a Mara Venier – quanto avvenuto questa mattina:

Alle 11:30 è venuto (Amadeus, ndr) in camera mia in pigiama e mi ha detto: “Rosario, io l’anno prossimo voglio fare il Sanremo Ter. Quest’anno la rinascita, ma l’anno prossimo voglio godermi quello del boom di tutto”.

Amadeus allora è intervenuto e ha riportato la risposta che avrebbe ricevuto da Fiorello:

Lui mi ha risposto: “Sappi che io non ti lascerò mai“.

La Venier, che ha accolto con piacere la notizia, rifiutando però di essere accostata al Festival (“La Zia non può: ha preso altri impegni. Si sapranno molto presto…” ), è tornata poi ancora a incalzare Amadeus su una futura riconferma anche per il prossimo anno, quando magari da direttore artistico potrebbe dire di sì ad alcuni cantanti esclusi fra i Big di quest’anno. Amadeus nel rispondere si è trincerato, come è giusto che sia, in un riserbo che però lascia aperti numerosi spiragli:

Si dice non confermo e non smentisco.

Ovviamente tutta l’attenzione di Amadeus e dei suoi è rivolta a questo Festival, che ancora fra l’altro deva partire. Significativo è comunque il fatto che già alla vigilia si parli della prossima edizione, considerando quella che si vivrà nei prossimi giorni un’edizione del tutto storica nella sua anormalità e quasi a sé stante. Se arriverà davvero l’Amadeus Ter è presto per dirlo, ma le premesse potrebbero esserci.