Sanremo 2021, Simona Ventura primadonna: “Non so come esternarvi la mia gioia”

Simona Ventura sarà una delle primedonne della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus (con Fiorello), a partire da martedì 2 marzo, in prima serata, su Canale 5. La conduttrice calcherà il palco dell’Ariston in occasione della serata finale di sabato 6.

“Non so come esternarvi la mia gioia! Calcare di nuovo il palco di @sanremorai mi fa tornare indietro nei ricordi che con gli anni diventano dolcissimi. Grazie @giovanna_e_amadeus per l’opportunità!! Di te #donchisciotte, sarò il tuo fedele #sanciopanza ! Non vedo l’ora !! Sabato 6 marzo a #sanremo”.

La presentatrice, ad aprile, tornerà, su Rai2, con la versione italiana di ‘Game of Games’. La Ventura prende parte nuovamente nella kermesse festivaliera a distanza di 17 anni in un ruolo inedito. Nel non troppo lontano 2004, l’allora direttore artistico Tony Renis la volle alla conduzione affiancata da Gene Gnocchi, Maurizio Crozza e Paola Cortelllesi.

Un palcoscenico prestigioso tanto desiderato dai fan che hanno preso letteralmente d’assalto i social della loro beniamina con complimenti, like e apprezzamenti di ogni genere.

L’augurio più grande è arrivato dal fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi che, su Instagram, ha condiviso il post con un dolce pensiero rivolto alla donna che gli ha cambiato la vita: ‘Così felice ed orgoglioso’.

Un primo grande tassello per una stagione tv ricca di successi?!