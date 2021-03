Sanremo 2021, cosa è successo nel duetto Noemi-Neffa?

Noemi e Neffa hanno aperto la Terza Serata di Sanremo 2021, quella dedicata alle Cover, cantando Prima di Andare Via, di Neffa. Ma metà la prima metà dell’esibizione è risultata a casa sostanzialmente inascoltabile con Neffa decisamente in ritardo sul brano. Una situazione davvero straniante, che ha fatto pensare tra le altre cose a un ritardo negli ear monitor del cantautore, finito così per andare fuori sincrono con l’orchestra. Il ‘caso’ è scoppiato subito sui social, ma non ha avuto eco nel corso della (sia pur lunga) Serata festivaliera: nessun bis per la coppia, nessun ‘recupero’. Ma va anche detto per le votazioni non ci sarebbe stato nessun problema, perché a votare era solo l’Orchestra, certo non legata all’ascolto della diretta.

Cosa è successo nel duetto Noemi-Neffa lo ha spiegato però proprio Noemi a La Vita in Diretta: sul palco l’audio era perfettamente in syncro per cui non hanno avvertito nessun disturbo; a essere in ritardo era la diffusione televisiva. Il risultato però è che nel tardo pomeriggio del 5 marzo non è più disponibile su RaiPlay la clip ‘disturbata’ di Noemi e Neffa: ne sarà realizzata un’altra versione o c’è forse tecnicamente il modo di ‘ovviare’ allo scempio della prima parte dell’esibizione.

A questo punto, però, difficile negare che ci sia un problema sull’audio in questo Sanremo 2021, e fin dalla prima serata. Tante le stonature, come se non si sentisse bene il ritorno negli ear monitor, (con tutti che si regolano gli ascolti una mentre Orietta Berti non sbaglia una nota tra esperienza, voce, tecnica e forse anche monitor a terra), tante le lamentele da casa per un ascolto soffocato, strozzato, a casa. Una situazione sottoposta all’attenzione del ViceDirettore Claudio Fasulo in conferenza stampa dopo la prima Serata: già in quella sede si parlò di un audio pulito in teatro e di un check di scrupolo sulla diffusione televisiva. Non si è più tornati sull’argomento, anche dopo i problemi di ieri, che hanno riguardato l’interruzione del duetto/cover di Fasma e Nesli per un microfono mal funzionante di cui non è stata specificata la causa e anche una sorta di eco sul finale della serata. Ma con durate così e con una quantità di microfoni da controllare (e sanificare) immaginiamo non sia semplice. Sarebbe carino avere qualche dato in più anche tecnico, oltre ad avere qualche informazione su quanto sta succedendo alla diffusione televisiva. E capire se e come è tornerà la clip di Noemi – Neffa su RaiPlay.