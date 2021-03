Avete detto “che si faccia lo spettacolo“? Avete sperato che il Festival di Sanremo portasse lo spettacolo leggero che volevate. Allora eccovi accontentati prendetevi Max Gazzè e pure la sua speciale band: la Trifluoperazina Monstery Band. E dunque capita che in un palcoscenico così importante come l’Ariston di Sanremo ti ritrovi nello stesso posto Jimi Hendrix, la regina Elisabetta, Marilyn Monroe, Frankenstein, Paul McCartney.

Chiaramente (e ci sembra strano il contrario) si trattano semplicemente di personaggi realmente esistiti, ma che fanno parte della fantasia o – se vogliamo – della genialità di Gazzè che porta il suo brano La farmacia in gara. A Tv Sorrisi e Canzoni, il cantautore ha affermato: “Penso che si percepisca l’ironia dietro a questa cosa. Ed è lo stesso sarcasmo che caratterizza anche la nostra canzone“

La ciliegina sulla torta è proprio l’artista che si trasforma in un Leonardo da Vinci che per non passare inosservato indossa persino un mantello su cui è firmato il suo nome come una maglia da giocatore di calcio “Da Vinci 11”.

Presentiamo dunque la band esattamente come farebbe una rockstar ad un concerto live: alle tastiere la sagoma di Frankestein, alle chitarre Paul McCartney e Jimi Hendrix, al coro Marilyn Monroe. Infine alla batteria Her Majesty, The Queen Elizabeth II. Max Gazzè ci conferma una leggenda tipicamente sanremese: il festival non vive solo di musica, ma anche di spettacolo. E’ stato di parola e non ci ha mica delusi!