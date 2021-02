Sanremo 2021, Giovanni Terzi: “Sono molto emozionato per Simona”

Giovanni Terzi, in collegamento, oggi, venerdì 26 febbraio 2021, con ‘Storie italiane’ di Eleonora Daniele, ha commentato, per la prima volta, la partecipazione della fidanzata, Simona Ventura, alla serata finale di ‘Sanremo 2021’ per affiancare, alla conduzione, Amadeus:

A fine serata, sto con la mia meravigliosa fidanzata. Ma non vado certo, in questo momento di pandemia, all’Ariston a rompere le scatole. Sono felice di questa cosa. Simona è molto contenta, molto felice. Come non si può non gioire. Sanremo, anche se in una maniera diversa da tutti gli altri, rappresenta, nel nostro immaginario la grande kermesse nazional-popolare più bella che ci sia. E’ un evento. Sono molto emozionato. Ogni volta che Simona fa qualche cosa, sono molto emozionato. Mi ricordo che quando Simona ha fatto The Voice, la prima volta che l’ho vista entrare, mi sono messo a piangere. Mi succede sovente con Simona. Vedere la propria donna felice, contenta, soddisfatta, che fa ciò che desidera, ciò che merita… come può un uomo non essere entusiasta e anche commuoversi di questa gioia…

Anche gli ospiti, in studio, Sandra Milo e Angelo Perrone, hanno lodato il ritorno di Super Simone sul palco dell’Ariston:

Milo: “Ha detto una cosa bellissima: grazie da parte di tutte le donne”.

Perrone: “E’ un grande ritorno a Sanremo. Fu una delle poche donne a condurlo… da sola. Nel 2004, in un’edizione molto complicata che non ebbe l’appoggio delle case discografiche, lei riuscì a portare come superospite Adriano Celentano”.