Dal Comitato Tecnico Scientifico al Comitato Ignora Sanremo pare un niente. Il nuovo spot promozionale per Sanremo 2021, mostrato in anteprima durante la prima conferenza stampa in streaming per la presentazione del Festival, ci porta la prima risata di questa edizione.

Caratteristica primaria del suo senso: la satira. In effetti è da un bel po’ di tempo che la Rai non tornava a graffiare così prepotentemente sull’attualità politica, persino la più recente. Il contesto ricade sulla crisi – tuttora in atto – ed in particolar modo sull’origine di tutto, ovvero la rottura fra Matteo Renzi (Leader di Italia Viva) e l’ex maggioranza del governo Conte 2, azione che ha dato il là alle settimane convulse culmimante con le dimissioni dell’ex Presidente del Consiglio arrivate pochi giorni fa.

Fiorello diventa il portavoce ‘mascherato’ del CIS: Comitato Ignora Sanremo. Il suo volto è coperto proprio dal cartonato di Renzi, una misura cautelativa che diventa una “faccia di cortesia”. Il suo compito è quello di boicottare il Festival con l’intenzione di non far combinare il tris di conduzione ad Amadeus ribattezzato “nasello”.

Noi non ce lo meritiamo! Allora, dal 2 al 6 marzo facciamo altro, mettiamo in crisi Sanremo.

Ed ecco il più chiaro dei riferimenti pungenti alla situazione politica: “Ci vorrebbe quello bravo a fare le crisi, quello toscano “Signori” (imita Renzi, ndr) quello là…niente, non me lo ricordo”. Al termine compaiono le date di questa anomala e già storica 71° edizione dal 2 al 6 marzo seguita dal timbro di riconoscimento del improbabile CIS: “Ignora“.

Lo spot sarà in onda a partire da stasera, martedì 9 febbraio 2021, sulle reti Rai.