Il Codacons ancora una volta contro Fedez e Chiara Ferragni. Il motivo? La moglie del cantante ha lanciato un appello ai 23 milioni di follower per sostenere lui e Francesca Michielin, in gara con Chiamami per nome nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2021.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Adnkronos, l’associazione “vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa“, allo scopo di verificare se l’appello di Chiara Ferragni a votare il marito Fedez in gara a Sanremo con Francesca Michielin possa incorrere in qualche violazione del regolamento.

Il Codacons ha dichiarato

“Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata”.

La risposta dell’influencer tuttavia non si è fatta attendere. La diretta interessata ha infatti ironizzato sulla singolare iniziativa del Codacons postando una IG Story nella quale scrive: “C’è sempre (il Codacons, ndr) nel momento del bisogno”.

Il Codacons ha inoltre spiegato che un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione non solo del regolamento del Festival di Sanremo ma anche delle delibere Agcom, e in questo caso, qualora venissero riscontrate votazioni anomale mediante il televoto, l’associazione avvierà le dovute azioni legale allo scopo annullare la classifica finale della kermesse canora.

Ricordiamo che lo scorso marzo lo scorso marzo il Codacons aveva denunciato le commissioni “ingannevoli” applicate dalla piattaforma Gofundme usata dalla coppia e da Salvo Sottile per le loro raccolte fondi a favore della sanità italiana, ottenendo un provvedimento d’urgenza dell’Autorità che aveva dichiarato come illecito il meccanismo di applicazione delle commissioni a carico dei donatori. Alla fine l’accusa venne archiviata per “manifesta infondatezza della notizia di reato”. Nel dicembre 2019 sempre il Codacons aveva manifestato indignazione per la voce che voleva Chiara Ferragni come co-conduttrice di Sanremo 2020, al quale la diretta interessata rispose con un duro comunicato.