Non è tardata ad arrivare la prima polemica che porta con sé in questo Festival di Sanremo Achille Lauro, che per tutte le cinque serate della kermesse canora si esibirà con un proprio quadro.

L’esibizione di ieri sera (qui su Rai Play) ha già fatto saltare sulla poltrona qualcuno: all’Adnkronos don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana, critica duramente l’esibizione di Achille Lauro, definendola “inadeguata al contesto” per l’immagine trasmessa. Ieri sera Lauro De Marinis, in arte appunto Achille Lauro, si è esibito sulle note di un proprio brano, uscito lo scorso 19 febbraio, Solo Noi.

A destare scalpore nel direttore di Famiglia Cristiana non è stata però la scelta del brano, quanto l’immagine portata in scena dallo stesso artista. Il look scelto da Achille Lauro e i “riferimenti cercati e voluti” avrebbero alluso per don Antonio Rizzolo “alla statue della Madonna e a immagini sacre legate alle lacrimazioni”.

A provare quanto sostenuto, ecco quali sono gli elementi individuati nel quadro di ieri sera:

Si è vista l’applicazione al centro dell’asta del microfono di Achille Lauro di un rilievo a una forma di cuore che sembra richiamare il Sacro Cuore di Gesù, nel suo disegno con la cresta sopra che rappresenta il fuoco dell’amore: sembra una immagine molto simile anche a quelle degli ex-voto che vengono donati ai santuari.

In attesa di vedere la performance di questa sera, che vedrà coinvolti anche Francesca Barra e Claudio Santamaria (già presenti nel videoclip ufficiale di Bam Bam Twist), viene già da domandarsi se le prossime serate del Festival regaleranno altre polemiche. Verrebbe quasi da averne la certezza, conoscendo il gioco di provocazioni messo in scena dall’artista.

La polemica a sfondo religioso potrebbe lasciare spazio nelle prossime serate ad altri temi. In fondo fece già piuttosto clamore il travestimento dello scorso anno da San Francesco nella prima serata, quando a metà esibizione Achille Lauro si spogliò del mantello e rimase sul palco solo con un body color carne piuttosto aderente.