Samira Lui, il look stravolto e la nuova acconciatura: cosa ha fatto ai capelli

Samira Lui è senza dubbio una delle conduttrici più apprezzate e seguite del panorama televisivo italiano. Da quando è entrata a far parte de La Ruota della Fortuna, al fianco di Gerry Scotti, ha saputo conquistare il pubblico con la sua simpatia e la sua naturale eleganza.

Durante una delle ultime puntate del programma Mediaset, la Lui ha sorpreso tutti con un drastico cambio di look che ha fatto molto parlare.

La conduttrice, che è sempre stata riconosciuta per la sua chioma riccia e voluminosissima, ha deciso di sfoggiare un’acconciatura completamente nuova: uno chignon tiratissimo che ha messo in risalto i suoi tratti delicati e il suo viso luminoso.

La scelta di abbandonare i ricci per un hair look liscio ha colto alla sprovvista i suoi fan, che hanno reagito immediatamente sui social, commentando l’inaspettata trasformazione.

Le reazioni sui social sono state molteplici: c’è chi ha apprezzato il nuovo aspetto più sofisticato e chic, chi ha sottolineato che Samira, anche con il chignon, rimane comunque affascinante, e chi, invece, ha preferito la sua chioma riccia che le conferisce un fascino più naturale e “esplosivo”.