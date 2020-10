Salvini raccontato nella sua ascesa politica e soprattutto sul piano della sua comunicazione è al centro di Salvinology – Tutti i volti di Matteo, in onda questa sera, domenica 25 ottobre, alle 21.25 su Nove, in prima tv.

Prodotto da LaPresse per Discovery Italia, il documentario rientra nel ciclo “Nove Racconta” e cerca di spiegare, o quantomeno raccontare, il ‘fenomeno Salvini’. Per farlo, cerca di costruire un racconto a più voci, che chiama in causa ‘amici e nemici’ che ne colgono aspetti diversi e complementari. Si va dalla testimonianza di Enrico Mentana a quella di Roberto Maroni, passando per Maria Giovanna Maglie e Andrea Scanzi, arrivando a Gad Lerner e anche a Makkox, che lo rappresenta (e lo analizza) con le sue vignette e i suoi cartoons a Propaganda Live.

Ai racconti e alle interviste di tanti personaggi del mondo del giornalismo, della tv, della musica, della politica si aggiungono video e materiali di archivio con i quali è possibile ricostruire la vita personale e la carriera politica su un percorso che abbraccia gli ultimi 40 anni di storia italiana e internazionale. Un doc che coinvolge amici e nemici, passando per Umberto Bossi, Bruce Springsteen, la Regina d’Inghilterra e la Bestia, Giorgio Gaber e il Papeete, che interseca il padre, i compagni di scuola, le passioni musicali, gli amori, i fan, i rivali. Un doc che porta alla ribalta il fenomeno proprio quando la sua ‘stella’ sembra appannarsi di fronte alla nuova ondata, grave, di pandemia in Italia.

Salvinology è già disponibile su Dplay Plus dallo scorso 18 ottobre per gli abbonati alla piattaforma pay di Discovery; per tutti e oggi, domenica 25 ottobre, in prima tv sul canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.