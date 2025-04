Sabrina Ferilli, arriva la nuova fiction Mediaset: la trama e il cast

Sabrina Ferilli sta per tornare con una nuovissima fiction sul palinsesto Mediaset. Ecco quando andrà in onda.

Sabrina Ferilli non può smettere di sorprendere i fan, e lo fa con la sua solita autoironia e con quel talento incredibile che l’hanno portata a raggiungere vette altissime del successo. Del resto, nel corso degli anni ha sempre rappresentato quella parte più spontanea del Bel Paese, mettendo ogni volta un po’ di sé stessa nei suoi personaggi, sia drammatici che comici. L’attrice ha sempre dimostrato di saper passare da un genere all’altro senza troppi problemi, e anche di credere in una versatilità universale. Più volte l’abbiamo vista nei programmi televisivi, anche lì non rinunciando mai a quel pizzico di “follia” che l’ha sempre contraddistinta, rendendo così com’è oggi.

Qualche tempo fa è arrivato l’annuncio di una nuova fiction Mediaset, che andrà presto in onda sul palinsesto capitanato da Piersilvio Berlusconi. A tal proposito sono stati rivelati la trama e il cast.

Di cosa parlerà la nuova fiction Mediaset con Sabrina Ferilli

L’attrice romana sarà presto protagonista di un nuovo progetto Mediaset: si tratta della serie tv A testa alta, le cui riprese sono appena iniziate a Roma, città in cui c’è stato il primo ciak nelle scorse ore. La fiction è co-prodotta da RTI e Banijay Studios, diretta da Giacomo Martelli e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. La Ferilli interpreterà il personaggio di Virginia Terzi, preside di un liceo che si trova in un paese tranquillo alle porte di Roma e che si affaccia su un lago. La donna è un’educatrice eccellente, oltre che una madre attenta e amorevole. Ha inoltre ideato A testa alta, un progetto finalizzato a contrastare la dipendenza digitale. Ogni cosa crollerà quando troverà però in rete un suo video intimo, pubblicato senza il suo consenso. Questo episodio la porterà quindi – inaspettatamente – a vivere un vero e proprio scandalo mediatico.

A quel punto, i suoi concittadini saranno divisi in due e lei dovrà lottare per riuscire a portare avanti i valori in cui ha sempre creduto. Dovrà sopratutto tutelare suo figlio e sé stessa. La storia seguirà insomma il percorso doloroso che è stato affrontato dalla donna per cercare di avere giustizia. Questa serie sarà il terzo progetto che vede Sabrina Ferilli protagonista su Canale 5, dato che nel 2019 aveva partecipato alla miniserie televisiva L’amore strappato e, nel 2021, a Svegliati amore mio, sempre con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Aprile 2025: cosa andrà in onda su Mediaset

Nel frattempo, il palinsesto Mediaset ha già preannunciato diverse novità per il mese di aprile 2025. Ad esempio, lunedì 7 è iniziato su Canale 5 il nuovissimo reality show The Couple ondotto da Ilary Blasi e a cui stanno partecipando diversi personaggi, che hanno voluto mettersi alla prova per tentare la vittoria di un milione di euro. Martedì 8 è invece andata in onda la serie tv Il Turco con Can Yaman, mentre mercoledì 9 è stata trasmessa la prima puntata di Tutto quello che ho, la serie tv che vede protagonisti Vanessa Incontrada e Marco Bonini nei panni di Lavinia e Matteo, due genitori che hanno vissuto il dramma della morte della loro figlia Camilla.