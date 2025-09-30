Rudy Zerbi: età, ex moglie attrice e figli, dove vive, la laurea, nuova compagna

Rudy Zerbi è l’insegnante di canto della scuola di Amici, oltre che un vero punto di riferimento per la tv italiana. Originario di Lodi, è nato nel 1969 dall’unione tra Luciana Coi e il presentatore televisivo Davide Mengacci. Lui ha in realtà conosciuto il suo padre naturale solo all’età di 30 anni, solo quando sua madre gli ha rivelato la verità sul genitore biologico. Da ragazzo ha scoperto la sua passione per la musica e ha frequentato il Liceo Linguistico a Rapallo. Durante gli anni della scuola, è diventato disc jokey nella discoteca Covo di Nord Est di Santa Margherita Ligure e si è laureato all’Università Statale di Milano in Giurisprudenza, non proseguendo però per quella strada. Il suo vero e proprio trampolino di lancio è infatti stata la radio.

I primi passi nel mondo discografico e il successo in tv

Ai suoi esordi, ha iniziato la carriera come speaker di Radio 101 per poi passare, nel 2006, a Mai Dire Sanremo con la Gialappa’s Band. Fino al 2010 ha lavorato per l’etichetta discografica Sony Music, diventandone anche il Presidente e Amministratore Delegato. In questo periodo ha avuto l’occasione di lavorare ai progetti di artisti come Mina, Ornella Vanoni, Renato Zero e Gianni Morandi. Il primo debutto in tv è invece avvenuto nel 2002, quando ha lavorato come giurato nel talent di Italia 1 Operazione Trionfo. Nel 2009 si è visto costretto ad abbandonare il suo lavoro in Sony ed è entrato nella squadra di Amici, il talent di Canale 5 capitanato da Maria De Filippi, in qualità di professore di canto.

Lo stesso anno è invece stato nella giuria del programma Italia’s Got Talent, a cui ha preso parte anche per le successive cinque edizioni. Nel 2012 ha invece preso parte al programma The winner is di Gerry Scotti e a Uomini e Donne Trono Over come opinionista. Il ritorno in radio è avvenuto nel 2013, anno in cui c’è stato il programma di Radio Deejay Megajay. L’anno successivo è invece stato tra i giurati del talent Tu sì que vales, in onda il sabato sera su Canale 5.

La vita privata

Zerbi è stato sposato con una donna di nome Simona, e da lei ha avuto i due figli Tommaso e Luca. Poi c’è stato il secondo matrimonio con Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, da cui è nato il terzogenito Edoardo. I due si sono però lasciato e lui si è legato sentimentalmente all’architetta Maria Soledad, già mamma di altri due figli. Oggi il suo cuore è impegnato con la giovane Grace Raccah, che ha 22 anni in meno rispetto al conduttore e che è figlia dell’imprenditore Daniele Raccah, fondatore del brand di moda maschile Dan John.