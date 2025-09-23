Rottura Gianmarco e Cristina, la frecciata di Roberta Di Padua: “Vi dico cosa mi fa incavolare”

La favola nata sotto i riflettori di Uomini e Donne tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è arrivata alla sua conclusione. I due, che avevano lasciato lo studio di Maria De Filippi come coppia, hanno deciso di prendere strade diverse. L’annuncio è arrivato via social, con parole che hanno subito acceso il dibattito tra i fan del dating show.

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno raccontato il loro addio con toni differenti: lui con un messaggio basato sul rispetto reciproco e alla gratitudine, lei con riflessioni più amare, in cui traspare la delusione per un amore che, almeno dal suo punto di vista, non è stato vissuto con la stessa intensità da entrambe le parti. Una frattura che ha sorpreso molti, soprattutto perché, fino a poco tempo fa, sembravano uniti e pronti a difendere la loro relazione dalle critiche esterne.

Come spesso accade, però, il confine tra vita privata e gossip si è fatto sottile. Le dichiarazioni dei due protagonisti non solo hanno alimentato il chiacchiericcio online, ma hanno innescato anche nuove polemiche all’interno dell’universo di Uomini e Donne. Ed è proprio qui che entra in scena Roberta Di Padua, altro volto di spicco del programma, che ha deciso di rispondere ai dubbi dei fan con parole che molti hanno letto come una frecciata alla coppia appena scoppiata.

Roberta Di Padua schietta con i fan

Nel suo messaggio Instagram, Gianmarco Steri ha spiegato che tra lui e Cristina “restano stima e rispetto”, ma ha anche denunciato gli attacchi ricevuti negli ultimi mesi, parlando di “cattiverie e falsità” che hanno coinvolto persone a lui care. L’ex tronista ha voluto ricordare che dietro i personaggi televisivi ci sono persone reali, con fragilità e sentimenti, troppo spesso ignorati sui social.

Cristina Ferrara, invece, ha affidato alle sue storie un racconto più intimo e doloroso. Ha descritto la sua delusione nel sentirsi sola all’interno della relazione, parlando di “superficialità” e di mancanze che l’avrebbero portata ad aprire gli occhi. Nonostante ciò, ha preferito non puntare il dito, ammettendo di voler custodire i ricordi belli senza rinnegare il passato.

Proprio mentre i riflettori erano puntati sulla rottura, Roberta Di Padua è stata chiamata in causa dai suoi follower, che da giorni ipotizzavano una crisi tra lei e Alessandro Vicinanza. La dama di Cassino ha negato con decisione, chiarendo che la coppia sta bene e che l’assenza di foto insieme è dovuta solo agli impegni lavorativi di lui.

Il punto, però, è arrivato subito dopo. “Capisco che siete abituati a chi fa finta di stare insieme, si lascia, non si capisce più niente, ma io ve lo avrei detto”, ha dichiarato Roberta. Una frase che molti hanno interpretato come un’allusione diretta proprio a Gianmarco e Cristina, spesso accusati di aver mostrato un’immagine di coppia poco convincente.

Non solo. La dama ha aggiunto: “Mi fa incavolare che quando siamo in vacanza ci criticate perché non facciamo niente e adesso, che parlate meno, ci accusate di essere in crisi”. Una presa di posizione che conferma il suo carattere diretto e che ha scatenato, ancora una volta, la curiosità dei fan.