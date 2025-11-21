Rosanna Banfi: età, il ritorno del tumore, dove vive, marito e figli, il papà Lino, la malattia

Volto noto di fiction e serie tv, nel corso degli anni, Rosanna Banfi ha costruito una carriera brillante non trascurando gli affetti. Tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Rosanna Banfi è una delle donne dello spettacolo che, con il suo sorriso luminoso e rassicurante, la sua allegria ed ironia ha conquistato sin dagli esordi il cuore del pubblico che, oggi, la considera un membro di famiglia. Nata a Canosa di Puglia nel 1963 con il nome di Rosanna Zagaria, cresce a Roma, città scelta da mamma Lucia Lagrasta e papà Pasquale Zagaria, vero nome di Lino Banfi, per permettere a quest’ultimo di realizzare il sogno di diventare attore. Un sogno che poi accompagna anche Rosanna che, crescendo, decide di studiare recitazione seguendo la strada del papà.

L’esordio arriva nei film del 1982, Vai avanti tu che mi vien da ridere di Giorgio Capitani e Pappa e ciccia di Neri Parenti e, successivamente, recita anche accanto al padre sia al cinema che nelle serie tv. Tra i film in cui lavora accanto a papà Lino ci sono Roba da ricchi, Bellifreschi e Grandi Magazzini.

La grande popolarità arriva con le serie tv. Dopo Il vigile urbano, Rosanna Banfi è nel cast della fortunata fiction di Raiuno “Un medico in famiglia” in cui interpreta Tea, un’ostetrica che lavora accanto a Giulio Martini interpretato da Giulio Scarpati, figlio di nonno Libero che ha il volto di Lino Banfi.

Oltre a lavorare in serie tv, Rosanna Banfi accetta di partecipare a Il cantante mascherato accanto a papà Lino e, nel 2022, partecipa in qualità di concorrente a Ballando con le stelle.

La vita privata: il rapporto con papà Lino, la morte di mamma Lucia, il marito e i figli

Rosanna Banfi ha sempre avuto un rapporto meraviglioso con i genitori. Mamma Lucia e papà Lino sono stati i pilastri della sua vita. L’attrice ha così scelto di non lasciare mai Roma dove ha costruito la propria famiglia continuando a restare accanto ai genitori ma anche al fratello Walter. Sposata con l’attore e sceneggiatore Fabio Leoni, è mamma di Virginia nata nel 1993 e di Pietro, venuto al mondo nel 1998. La primogenita Virginia, in menopausa a 27 anni, grazie alla procreazione assistita, l’ha resa nonna della piccola Matilde.

Una gioia che è arrivata dopo il grandissimo dolore per la morte di mamma Lucia, venuta a mancare nel 2023 e che, da tempo, era malata di Alzheimer. «Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio», il messaggio pubblicato all’epoca dall’attrice a corredo di una foto della donna da giovane in cui era serena e spensierata.

Con papà Lino, il rapporto è sempre stato molto solido anche se, durante l’adolescenza, i battibecchi tra i due non sono mancati. «Durante l’adolescenza papà era un vero rompiscatole. Dovevo rincasare entro un certo orario la sera perché poi scattava il coprifuoco e nessuno dei miei fidanzatini gli andava bene. Per fortuna, mamma era mia complice», ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della sera.

Proprio papà Lino ha appoggiato anche un’altra iniziativa, quella di aprire l’Orecchietteria a Roma dove, oggi, lavora tutta la famiglia.

La malattia e il ritorno del tumore

Sedici anni fa, Rosanna Banfi ha dovuto lottare contro un tumore al seno. La sua è stata una battaglia portata avanti con coraggio e determinazione. Supportata dalla famiglia, Rosanna ha poi raccontato tutte le tappe della sua malattia esortando le donne a fare prevenzione. L’attrice non ha mai smesso di volersi bere, accettando ogni cambiamento del suo corpo dovuto alla malattia e reagendo sempre con il sorriso.

Nel 2024, con un post sui social, l’attrice aveva ricordato il quindicesimo anniversario dell’operazione al seno: “Fidatevi e affidatevi ai medici. Gli scienziati da anni lavorano per noi per sconfiggere il cancro e ci stanno riuscendo. Le terapie sono più leggere si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze”, scriveva.

Con una foto pubblicata su Instagram il 19 novembre 2025, 16 anni dopo il tumore al seno, ha annunciato il ritorno della malattia. “Dopo 16 anni, ‘l’ospite’ assolutamente non invitato si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel cu*o. Tutto qua“, ha scritto senza mai perdere il sorriso.