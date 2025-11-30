Rosa Chemical, chi è l’ex fidanzata del concorrente di Ballando con le Stelle

Chi è la giovane influencer con cui il cantante ha avuto una storia, come si chiama, quando è finita e perché si sono lasciati

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, ha più volte parlato del periodo difficile vissuto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, dove il bacio dato a Fedez sul palco del teatro Ariston l’aveva fatto finire al centro dell’attenzione mediatica. Attuale concorrente di Ballando con le Stelle, anche nel programma di Milly Carlucci ha confessato di aver sofferto di depressione.

Recentemente tornato single, l’ultima fidanzata di cui ha parlato è Linda Stabilini, in un’intervista per il podcast Mondocash, aveva svelato qualche mese fa alcuni aneddoti di questa relazione, spiegando anche i motivi della rottura.

Chi è Linda Stabilini, l’ex fidanzata di Rosa Chemical

Dopo aver detto di aver vissuto un vero e proprio momento “down” successivo alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, Rosa Chemical ha parlato anche della sua ultima relazione con Linda Stabilini, lei è una nota influencer, molto conosciuta e seguita su TikTok.

Ha raccontato che quando stava con lei anche lui aveva iniziato a essere più attivo sul sopracitato social network, ha però raccontato che essendo una persona poligama, quando stava con Linda avrebbe avuto anche altre frequentazioni: “(…) Avevamo una relazione, ma io – da poligamo quale sono – sono andato a letto con altre persone (…)“.

Rosa Chemical ha poi spiegato di avere difficoltà a esprimere i suoi sentimenti e non riesce spesso a definire le relazioni, per questo a un certo punto, quando ha capito che questa sua confusione potesse far soffrire la sua compagna, ha deciso di lasciarla: “(…) Nella mia vita non esiste la monogamia, sono arrivato a questa conclusione dopo varie relazioni di cui una super tossica. C’era tanta gelosia“.

Linda Stabilini, classe 2002, oggi ha 23 anni, è conosciuta su TikToker con il nome “queen dei manzi”, è anche una deejay e vive a Milano. Fino a qualche tempo fa ha vissuto a Lodi in una fattoria dei suoi genitori, dove li ha aiutati nella gestione degli animali. Per questo si definiva anche una “techno-agricoltrice”, conta oltre 2 milioni di followers e sono famosi i suoi video in campagna durante la quarantena. Tempo fa in un’intervista aveva spiegato di aiutare il padre nel suo lavoro e per questo mostrava gli aspetti del vivere in campagna.

La relazione tra Linda Stabilini e Rosa Chemical è durata all’incirca un anno e all’epoca della rottura fu lei a confermare che si fossero lasciati. Stando al racconto del concorrente di Ballando con le Stelle, dunque, sarebbe finita perché lui ha preferito non farla soffrire, visto che non riusciva a definire la loro relazione. Al momento, dunque, dovrebbe essere single, impegnato con Ballando con le Stelle, proprio nel talent di Milly Carlucci ha spiegato come avrebbe ripreso in mano la sua vita da pochi mesi, raccontando di aver fatto terapia per superare la depressione: “Da solo non ce l’avrei mai fatta, bisogna chiedere aiuto prima di arrivare al punto di non ritorno“.